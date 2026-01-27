MTV ÜCRETİ ÖDEME 2026 | Son tarihi kaçıran 30.000 TL faiz ödeyecek! İşte banka banka MTV taksit ödemesi

Örnek gecikme faizi ödemesi şu şekilde olacak:
|Motor Silindir Hacmi
|Ocak Taksit Tutarı
|1 Ay Gecikme (Şubat Sonu)
|2 Ay Gecikme (Mart Sonu)
|1300 cc ve altı
|3.451,50 TL
|3.579,20 TL
|3.706,90 TL
|1301 – 1600 cc
|6.014,00 TL
|6.236,50 TL
|6.459,00 TL
|1601 – 1800 cc
|10.626,00 TL
|11.019,10 TL
|11.412,20 TL
|1801 – 2000 cc
|16.749,00 TL
|17.368,70 TL
|17.988,40 TL
|2001 – 2500 cc
|25.123,50 TL
|26.053,00 TL
|26.982,50 TL
|2501 – 3000 cc
|35.023,00 TL
|36.318,80 TL
|37.614,60 TL
|4001 cc ve üstü
|151.789,50 TL
|157.405,70 TL
|163.021,90 TL