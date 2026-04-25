Ne gram altın ne de gümüş! İşte şampiyon yatırım

ALTIN VE GÜMÜŞE HÜRMÜZ BASKISI

ABD-İran savaşında süresiz ateşkes ilan edilse de Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması ve ablukanın devam etmesi altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metalleri baskıladı.

Yön arayışını sürdüren altın fiyatları 5 haftanın ardından haftayı düşüşle sonlandırdı. Ons altın bu haftayı yüzde 2,51 kayıpla 4.709 dolardan kapattı. Ons hafta içinde en düşük 4.657, en yüksek ise 4.833 doları gördü.

Ons gümüş ise 5 hafta sonra yüzde 6,33'lük kayıpla 75,6 dolara geriledi. Altın ve gümüş 12 Nisan haftasında son 1 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.