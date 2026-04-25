Ne gram altın ne de gümüş! İşte şampiyon yatırım
Altın, gümüş, borsa ve döviz kurları Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle bu hafta sert bir düşüş yaşadı. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın son 1 ayın en kötü performansını gerçekleştirdi. BİST100 ise rekor seviyelerden kayıp yaşadı. Döviz kurları ve yatırım fonlarında da düşüşler görüldü. Bitcoin haftayı yükseliş ile tamamlarken, Ethereum ve diğer altcoinlerde ise düşüşler görüldü. İşte piyasalarda haftanın şampiyon yatırımı...
Giriş Tarihi: 25.04.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 25.04.2026 14:28