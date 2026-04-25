Trend Galeri Trend Ekonomi Ne gram altın ne de gümüş! İşte şampiyon yatırım

Ne gram altın ne de gümüş! İşte şampiyon yatırım

Altın, gümüş, borsa ve döviz kurları Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle bu hafta sert bir düşüş yaşadı. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın son 1 ayın en kötü performansını gerçekleştirdi. BİST100 ise rekor seviyelerden kayıp yaşadı. Döviz kurları ve yatırım fonlarında da düşüşler görüldü. Bitcoin haftayı yükseliş ile tamamlarken, Ethereum ve diğer altcoinlerde ise düşüşler görüldü. İşte piyasalarda haftanın şampiyon yatırımı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.04.2026 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2026 14:28
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların 8. haftasında, ABD ile İran arasında ateşkese yönelik ilerleme sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması piyasalara bu hafta yön verdi.

Değerli metaller başta olmak üzere, BİST100 ve döviz kurları yaşanan gerilim nedeniyle düşüş yaşadı.

ALTIN VE GÜMÜŞE HÜRMÜZ BASKISI

ABD-İran savaşında süresiz ateşkes ilan edilse de Hürmüz Boğazı'nın yeniden kapatılması ve ablukanın devam etmesi altın ve gümüş başta olmak üzere değerli metalleri baskıladı.

Yön arayışını sürdüren altın fiyatları 5 haftanın ardından haftayı düşüşle sonlandırdı. Ons altın bu haftayı yüzde 2,51 kayıpla 4.709 dolardan kapattı. Ons hafta içinde en düşük 4.657, en yüksek ise 4.833 doları gördü.

Ons gümüş ise 5 hafta sonra yüzde 6,33'lük kayıpla 75,6 dolara geriledi. Altın ve gümüş 12 Nisan haftasında son 1 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Değerli metaller, Pazartesi günü İslamabad'da gerçekleşecek 2. ateşkes görüşmelerinden çıkacak sonucu bekliyor.

GRAM ALTINDA 5 HAFTA SONRA İLK

Ons altındaki hareket ve iç piyasada talebin düşmesiyle gram altında da bu hafta kayıpla sonlandı. Gram altın 5 hafta sonra yüzde 2,33 kayıp yaşadı. Geçtiğimiz haftayı 7.000 TL sınırında tamamlayan sarı metal spot piyasada haftayı 6.812 TL'den kapattı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,39 düşüşle 46 bin 205 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 11 bin 772 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,41 azalarak 11 bin 489 liraya indi.

Gram gümüş ise yüzde 6 kayıpla 109 TL'ye geri çekildi.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da geçen hafta 7.000 TL'nin üzerine çıkan gram altın bu haftayı kritik eşiğin altında tamamladı. Kuyumcularda gram altın haftalık yüzde 2.36 kayıpla 6.840 TL'ye geriledi. Günlük olarak 0,13'lük bir düşüş yaşayan gram altın, anlık olarak 6.832 TL'den satılmaya devam ediyor.

Gram gümüş ise yüzde 5.90 kayıpla haftayı 111 TL'den kapattı. Kuyumcularda anlık olarak ise bu seviyeden satılmaya devam ediyor.

DOLAR YÜKSELDİ EURO KAYBETTİRDİ

Doların satış fiyatı yüzde 0,38 artarak 45,0240 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı yüzde 0,61 azalışla 52,7850 liraya indi.

Geçen hafta 60,9410 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,15 azalışla 60,8520 liraya geriledi.

İsviçre frangı da yüzde 0,55 düşüşle 57,3340 liradan alıcı buldu.

BORSA REKOR KAYIP YAŞADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,23 azalışla 14.409,07 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 14.212,29 puanı, en yüksek 14.616,14 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde sanayi endeksi yüzde 0,71 artışla 17.935,00 puana yükselirken, teknoloji endeksi yüzde 3,77 azalışla 46.457,70 puana, mali endeks yüzde 1,96 düşüşle 19.927,89 puana ve hizmetler endeksi yüzde 1,63 değer kaybıyla 13.139,93 puana geriledi.

EN ÇOK VE EN AZ PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 42,63 ile Efor Çay Sanayi ilk sırada yer aldı.

Efor Çay Sanayi'yi yüzde 23,53 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve yüzde 15,66 ile Destek Finans Faktoring AŞ izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 22,09 ile Gülermak Ağır Sanayi, yüzde 19,74 ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ ve yüzde 12,46 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 787 milyar 520 milyon lirayla ASELSAN, 639 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 579 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

FONLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kazandı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,03 ile "Karma ve Değişken Fonlar" oldu.

BİTCOİN SINIRLI DA OLSA YÜKSELDİ

24 Nisan 2026 ile biten haftada kripto para piyasası karışık ve seçici bir seyir izledi. Bitcoin haftayı yaklaşık %+1,14 yükselişle 77.600 dolar seviyelerinde tamamlarken, piyasanın genel yönünü sınırlı da olsa yukarı taşıdı.

ETHEREUM DÜŞTÜ, ALTCOİNLER DALGALANDI

Ethereum ise aynı dönemde %2,60 düşüş yaşayarak 2.300 dolar bandına geriledi ve büyük coinler arasında negatif ayrıştı.

Altcoin tarafında tablo daha dalgalı oldu. Solana haftalık bazda %1,09 düşüş, XRP %1,33 düşüş, Tron ise %1,58 düşüş ile negatif bölgede kapandı. Buna karşılık Dogecoin %1,41 yükseliş göstererek pozitif ayrışan altcoinlerden biri oldu. BNB de haftayı %0,20 sınırlı yükselişle tamamladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
