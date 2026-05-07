Nisan’da yurt genelinde 112 bin 557 adet gıda denetimi yapıldı: Toplam 185 milyon TL ceza!

Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 185 milyon lira idari para cezası uygulanırken, 49 işletme hakkında ise suç duyurusunda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada denetim sonuçlarını paylaşarak, halk sağlığını koruma amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Yumaklı, üreticinin ve işletmecinin emeğini desteklerken, tüketici sağlığını riske atan uygulamalara karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı. İşte Yumaklı'nın sosyal medya paylaşımı... 🔎 1–30 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde toplam 1️⃣1️⃣2️⃣ bin 5️⃣5️⃣7️⃣ gıda denetimi gerçekleştirdik.