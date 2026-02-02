Ocak enflasyonu yılın ana cümlesi olacak
Bu haftanın kritik tarihi 3 Şubat. Yarın açıklanacak ocak ayı enflasyonu, yalnızca yılın ilk verisi değil; aynı zamanda Merkez Bankası'nın 2026 patikasına ne kadar güvenle ilerleyebileceğini gösterecek kritik bir eşik. Yılın ilk ayı, teknik olarak baz etkisinin zayıf, fiyat ayarlamalarının ise güçlü olduğu bir dönem. Bu nedenle ocak enflasyonu, sadece aylık bir veri değil; enflasyonla mücadelede kredibilite testi niteliği taşıyor.
Giriş Tarihi: 02.02.2026 08:01
Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 08:02