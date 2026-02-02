Ocak enflasyonu yılın ana cümlesi olacak

Ocak 2025'te aylık enflasyon %5, yıllık TÜFE %42 idi. Yani geçen yıl ocak hem aylık hem yıllık bazda oldukça sert bir başlangıçtı. Bu yıl için beklentiler daha düşük olsa da %4'ün üzeri bir gerçekleşme, moralleri bozabilir. Bu arada kamuoyu tarafından öncü veri anlamı yüklenen İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlarda aylık enflasyon %4,56'ya yükseldi.