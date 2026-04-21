ÖTV'den muaf sıfır otomobiller belli oldu! En ucuzu 800 bin TL... İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile ÖTV'siz araç için kapsam genişletildi. Kararın ardından sıfır otomobil alma planı yapanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası olan araçları merakla araştırmaya başladı. Nisan 2026 itibarıyla ÖTV'den muaf sıfır otomobiller belli oldu. 800 bin TL'den başlayan liste 2.8 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Peki ÖTV'siz araç alımında yeni şartları ne? Emekliler ÖTV'siz araçtan faydalanabiliyor mu? İşte 2026'da en avantajlı ÖTV'siz sıfır araç modelleri...

Giriş Tarihi: 21.04.2026 16:36
Sıfır otomobil alma planı yapanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından nasıl faydalanabileceklerinin yanı sıra ÖTV'siz alınabilecek otomobilleri merakla araştırmaya devam ediyor. ÖTV'siz araç istisnasının kapsamını genişleten karar Meclis'te onaylanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÖTV muafiyeti düzenlemesi, hem engelli vatandaşlar hem de sektör temsilcileri için yeni bir dönemi başlattı. "Yüzde 40 yerlilik şartı" ile sıfır otomobil satışında ithal araçların yerine yerli üretim otomobiller öne çıkmaya başladı.

ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST LİMİT ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 2025'te 2 milyon 290 bin 200 TL olan ÖTV limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı. Aracın bu limitin altında olması ve yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.

Bu tutar vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor. Ayrıca bu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutuluyor.

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

ÖTV muafiyetinden mevcut yasalar gereği yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Aynı zamanda engelli bireylerin alacağı sağlık kurulu raporlarında mutlaka "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresinin bulunması gerekiyor.

Son değişiklikle, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler de koşulları sağlamaları halinde ÖTV'siz araç alım hakkından yararlanabiliyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ İÇİN ŞARTLAR NE?

ÖTV'siz alınacak aracın yerli üretim katkısı en az yüzde 40 olması gerekiyor. Araç satın alındıktan sonra 10 yıl elden çıkarılamıyor. Bu süreden önce satış yapılırsa, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarının ödenmesi zorunlu tutuluyor. Ancak 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar eski düzenleme kapsamında olduğu için 5 yıl sonunda satışı yapılabiliyor. Aynı zamanda alınacak aracın, kişinin engel durumuna uygun olarak özel tertibatla donatılmış olması ve engelli kişinin kullanımına elverişli hale getirilmesi gerekiyor.

EMEKLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİYOR MU?

TBMM'ye ÖTV'siz araç alım hakkına ilişkin bazı milletvekilleri tarafından kanun teklifi sunulmuş olsa da emeklilerin ÖTV'siz araçtan faydalanamasına yönelik mevcut bir yasa bulunmuyor.

Ancak emekliler mevcut olarak engellilere tanınan ÖTV'siz araç alma şartlarını taşımaları dahilinde bu haktan faydalanabilir.

LİSTEDE 10 OTOMOBİL VAR

ÖTV limitlerinin yükselmesiyle satın alabilecek otomobil sayısını da yeniden belirledi. Vergi avantajı, içten yanmalı motorlu araçlarda fiyatı neredeyse yarı yarıya düşürken elektrikli motorlarda ise indirim oranı içten yanmalı versiyonlara göre düşük kalıyor. ÖTV'siz alınabilecek en ucuz model 809 bin TL'ye kadar düşen Fiat Egea olurken, en pahalı model ise ortalama 1.700 milyon TL'lik fiyatı ile Toyota CHR geliyor.

İşte ÖTV'siz alınabilecek 10 otomobil

FIAT EGEA SEDAN

  • Normal fiyat: 1.429.000 TL
  • ÖTV muaf: ≈ 809.000 TL
HYUNDAI i20

  • Normal fiyat: 1.425.000 TL
  • ÖTV muaf: ≈ 838.000 TL
RENAULT CLIO

  • Normal fiyat: 1.795.000 TL
  • ÖTV muaf: ≈ 1.000.000 TL
HYUNDAI BAYON

  • Normal fiyat (2026 tahmini): 1.750.000 – 2.050.000 TL
  • ÖTV muaf: ≈ 1.000.000 TL
TOYOTA COROLLA SEDAN

  • Normal fiyat: 1.894.000 TL
  • ÖTV muaf: ≈ 1.000.000 TL
TOGG T10X

  • Normal fiyat: 1.869.000 TL
  • ÖTV muaf: ≈ 1.400.000 TL
TOGG T10F

  • Normal fiyat (tahmini 2026): 1.900.000 – 2.200.000 TL
  • ÖTV muaf: ≈ 1.350.000 – 1.500.000 TL
RENAULT MEGANE

  • Normal fiyat (tahmini 2026): 1.750.000 – 2.150.000 TL
  • ÖTV muaf: ≈ 1.050.000 – 1.250.000 TL
TOYOTA C-HR (Hibrit SUV)

  • Normal fiyat (tahmini 2026): 2.200.000 – 2.800.000 TL
  • ÖTV muaf: ≈ 1.300.000 – 1.700.000 TL
RENAULT DUSTER

  • Normal fiyat (tahmini 2026): 1.800.000 – 2.400.000 TL
  • ÖTV muaf: ≈ 1.100.000 – 1.400.000 TL
