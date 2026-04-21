ÖTV’den muaf sıfır otomobiller belli oldu! En ucuzu 800 bin TL... İşte ÖTV’siz alınabilecek araçlar

ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST LİMİT ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 2025'te 2 milyon 290 bin 200 TL olan ÖTV limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı. Aracın bu limitin altında olması ve yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.

Bu tutar vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor. Ayrıca bu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutuluyor.