ÖTV’siz araç düzenlemesine ilişkin yeni karar! Geriye dönük ÖTV mi ödenecek?

MİRASÇILAR İÇİN KRİTİK KARAR

Son olarak yapılan yeni düzenlemeyle önemli bir belirsizlik daha ortadan kaldırıldı. Karara göre, araç alımına ilişkin işlemler ölümden önce fiilen tamamlandıysa ve süreç başlamışsa, bu durumda mirasçılardan ÖTV talep edilemeyecek. Yani vergi yükümlülüğü her durumda değil, belirli şartlar altında ortadan kalkıyor.

"Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, araç teslim edilmeden kişinin hayatını kaybetmesine rağmen vefattan önce gerekli satış işlemlerinin yapıldığı, bu nedenle "aracın ilk iktisabının" gerçekleştiğini tespit ederek, ödenmeyen verginin murislere (mirasçılara) ödettirilmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi."