ÖTV'siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alma planı yapanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından kimlerin yararlanacağını merakla araştırmaya devam ediyor. "Emekliye ÖTV'siz araç satışı" iddiaları sosyal medyada hızla yayılsa da ÖTV'siz otomobillerden sadece belirli şartları taşıyan vatandaşlar yararlanabiliyor. Peki ÖTV'siz araç şartları neler? Emekliler ÖTV'siz araçtan faydalanabiliyor mu? İşte 2026'da en avantajlı ÖTV'siz sıfır araç modelleri...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.03.2026 13:37 Güncelleme Tarihi: 16.03.2026 14:06
ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları, üretim, tedarik ve iç pazardaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Sıfır otomobil alma planı yapanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından nasıl faydalanabileceklerini merakla araştırıyor.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

Özellikle son günlerde sosyal medyada ortaya atılan "Emekliye ÖTV'siz araç satışı" iddiaları konuya yönelik ilgiyi daha da artırdı.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

Peki kimler ÖTV'siz otomobil alabiliyor? Emekliler ÖTV'siz araç alabiliyor mu? ÖTV'siz satılan en avantajlı sıfır otomobiller neler? İşte tüm ayrıntılar...

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST LİMİT ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile ÖTV limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı.

Bu tutar vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor. Ayrıca bu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutuluyor.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

ÖTV muafiyetinden mevcut yasalar gereği yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Aynı zamanda engelli bireylerin alacağı sağlık kurulu raporlarında mutlaka "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresinin bulunması gerekiyor.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

ÖTV'SİZ ARAÇ İÇİN ŞARTLAR NE?

ÖTV'siz alınacak aracın yerli üretim katkısı en az yüzde 40 olması gerekiyor. Araç satın alındıktan sonra 10 yıl elden çıkarılamıyor.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

Bu süreden önce satış yapılırsa, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarının ödenmesi zorunlu tutuluyor. Ancak 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar eski düzenleme kapsamında olduğu için 5 yıl sonunda satışı yapılabiliyor.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

Aynı zamanda alınacak aracın, kişinin engel durumuna uygun olarak özel tertibatla donatılmış olması ve engelli kişinin kullanımına elverişli hale getirilmesi gerekiyor.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

EMEKLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİYOR MU?

Bazı milletvekilleri tarafından TBMM'ye ÖTV'siz araç alım hakkına ilişkin kanun teklifi sunulmuş olsa da emeklilerin ÖTV'siz araçtan faydalanamasına yönelik mevcut bir yasa bulunmuyor. Söz konusu kanun teklifi de memur, SSK dahil tüm emeklileri değil, Bağ-Kur ve ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı olan bazı çiftçiler olmak üzere sınırlı bir kesimi kapsıyor.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

Söz konusu teklif Meclis'te görüşülüp onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için şuanda emeklilerin ÖTV'siz araç alma hakkı bulunmuyor.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİLLER HANGİLERİ

Yeni düzenleme ile ÖTV istisnası kapsamında satın alabilecek otomobil sayısı arttı.

İşte ÖTV düştüğünde alınabilecek en avantajlı otomobiller

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

1- TOGG T10F (Elektrikli)
Liste fiyatı: 1.878.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.707.273 TL

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

2- TOGG T10X (Elektrikli)
Liste fiyatı: 1.862.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.692.727 TL

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

3 - Toyota C‑HR
Liste fiyatı: 2.090.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.161.111 TL

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

4 - Renault Megane
Liste fiyatı: 1.950.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.083.333 TL

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

5- Toyota Corolla
Liste fiyatı: 1.650.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 916.667 TL

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

6- Hyundai Bayon
Liste fiyatı: 1.450.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 805.556 TL

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

8 - Fiat Egea Sedan
Liste fiyatı: 1.150.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 638.889 TL

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

7 - Fiat Egea Cross
Liste fiyatı: 1.250.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 694.444 TL

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

ÖTV'SİZ ARAÇ NASIL ALINIR? İŞTE ADIM ADIM SÜREÇ

ÖTV'siz araçlar için belirli şartları taşıyanlar için adım adım süreç şu şekilde:

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

Tam Teşekküllü Engellilik Raporu

Öncelikle yetkili bir devlet hastanesinden "Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu" alınmalı, raporun güncel olmasına ve üzerinde "ÖTV muafiyeti" ile ilgili kodlar bulunmalı.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

OTOMOBİL VE BAYİ SEÇİMİ

ÖTV muafiyeti listesinden bütçeye uygun model seçilmeli ve otomobil bayisi ziyaret edilmeli. Burada bayiden proforma fatura talep edilmeli.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

VERGİ DAİRESİ ONAYI

Bayi, raporunuzu Vergi Dairesi'ne iletmesi ve araç için ÖTV Muafiyet Onayı alması gerekiyor. Bu süreç genellikle 3-7 iş günü sürüyor.

ÖTV’siz araçta şartlar belli oldu! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte en avantajlı sıfır otomobiller

TESCİL VE ARAÇ TESLİMİ

Onay alındıktan sonra engelli bireyin adına kayıtlı banka hesabından ödeme yapılıyor. Ardından ruhsat ve tescil işlemleri gerçekleştiriliyor.