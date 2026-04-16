ÖTV’siz araçta yeni kurallar TBMM’de kabul edildi! Emekliler faydalanabiliyor mu? İşte ÖTV’siz 0 arabalar

Sıfır otomobil alma planı yapanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından kimlerin yararlanacağını merakla araştırmaya devam ediyor. TBMM'de kabul edilen düzenleme ile ÖTV'siz araç için kapsam genişletildi. Peki ÖTV'siz araç alımında yeni şartları ne? Emekliler ÖTV'siz araçtan faydalanabiliyor mu? İşte 2026'da en avantajlı ÖTV'siz sıfır araç modelleri...

Giriş Tarihi: 16.04.2026 16:50
Türkiye'de sıfır otomobil fiyatları, üretim, tedarik ve iç pazardaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Sıfır otomobil alma planı yapanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasından nasıl faydalanabileceklerini merakla araştırıyor. Sosyal medyada ortaya atılan "Emekliye ÖTV'siz araç satışı" iddialarının ardından ÖTV'siz araç istisnasının kapsamını genişleten karar Meclis'te onaylandı.

Yeni düzenleme ile birlikte yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan kişiler de belirli şartları sağlamaları halinde ÖTVÖTV'siz araç alabilecek.

ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST LİMİT ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile 2025'te 2 milyon 290 bin 200 TL olan ÖTV limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı. Aracın bu limitin altında olması ve yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.

Bu tutar vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanıyor. Ayrıca bu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutuluyor.

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

ÖTV muafiyetinden mevcut yasalar gereği yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Aynı zamanda engelli bireylerin alacağı sağlık kurulu raporlarında mutlaka "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresinin bulunması gerekiyor.

TBMM'de yapılan son değişiklikle, ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan bireyler de koşulları sağlamaları halinde ÖTV'siz araç alım hakkından yararlanabilecek.

ÖTV'SİZ ARAÇ İÇİN ŞARTLAR NE?

ÖTV'siz alınacak aracın yerli üretim katkısı en az yüzde 40 olması gerekiyor. Araç satın alındıktan sonra 10 yıl elden çıkarılamıyor. Bu süreden önce satış yapılırsa, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarının ödenmesi zorunlu tutuluyor. Ancak 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar eski düzenleme kapsamında olduğu için 5 yıl sonunda satışı yapılabiliyor. Aynı zamanda alınacak aracın, kişinin engel durumuna uygun olarak özel tertibatla donatılmış olması ve engelli kişinin kullanımına elverişli hale getirilmesi gerekiyor.

EMEKLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ ALABİLİYOR MU?

TBMM'ye ÖTV'siz araç alım hakkına ilişkin bazı milletvekilleri tarafından kanun teklifi sunulmuş olsa da emeklilerin ÖTV'siz araçtan faydalanamasına yönelik mevcut bir yasa bulunmuyor.

Ancak emekliler mevcut olarak engellilere tanınan ÖTV'siz araç alma şartlarını taşımaları dahilinde bu haktan faydalanabilir.

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK OTOMOBİLLER HANGİLERİ

ÖTV limitlerinin yükselmesiyle satın alabilecek otomobil sayısı arttı. İşte ÖTV'siz alınabilecek en avantajlı otomobiller

1- TOGG T10F (Elektrikli)
Liste fiyatı: 1.878.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.707.273 TL

2- TOGG T10X (Elektrikli)
Liste fiyatı: 1.862.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.692.727 TL

3 - Toyota C‑HR
Liste fiyatı: 2.090.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.161.111 TL

4- Toyota Corolla
Liste fiyatı: 1.650.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 916.667 TL

6 - Renault Megane
Liste fiyatı: 1.950.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 1.083.333 TL

7- Hyundai Bayon
Liste fiyatı: 1.450.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 805.556 TL

8 - Fiat Egea Sedan
Liste fiyatı: 1.150.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 638.889 TL

9- Fiat Egea Cross
Liste fiyatı: 1.250.000 TL
ÖTV'siz fiyat: 694.444 TL

ÖTV'SİZ ARAÇ NASIL ALINIR? İŞTE ADIM ADIM SÜREÇ

ÖTV'siz araçlar için belirli şartları taşıyanlar için adım adım süreç şu şekilde:

Tam Teşekküllü Engellilik Raporu

Öncelikle yetkili bir devlet hastanesinden "Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu" alınmalı, raporun güncel olmasına ve üzerinde "ÖTV muafiyeti" ile ilgili kodlar bulunmalı.

OTOMOBİL VE BAYİ SEÇİMİ

ÖTV muafiyeti listesinden bütçeye uygun model seçilmeli ve otomobil bayisi ziyaret edilmeli. Burada bayiden proforma fatura talep edilmeli.

VERGİ DAİRESİ ONAYI

Bayi, raporunuzu Vergi Dairesi'ne iletmesi ve araç için ÖTV Muafiyet Onayı alması gerekiyor. Bu süreç genellikle 3-7 iş günü sürüyor.

TESCİL VE ARAÇ TESLİMİ

Onay alındıktan sonra engelli bireyin adına kayıtlı banka hesabından ödeme yapılıyor. Ardından ruhsat ve tescil işlemleri gerçekleştiriliyor.