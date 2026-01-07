Trend
ÖTV'SİZ OTOMOBİL LİSTESİ 2026 | Yeni yılda araç alacaklara büyük indirim! İşte en avantajlı 0 araçlar
Yeni yılda otomobil alacaklar, ÖTV'siz alınabilecek araçları araştırmaya devam ediyor. 2026 yılı itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alımında geçerli üst fiyat limiti artırıldı. Yeni dönemde ÖTV muafiyetiyle 2.873.972 TL'ye kadar araç alınabiliyor. İşte yeni yılda alınabilecek en avantajlı ÖTV'siz otomobil listesi...
Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:44