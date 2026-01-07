ÖTV’SİZ OTOMOBİL LİSTESİ 2026 | Yeni yılda araç alacaklara büyük indirim! İşte en avantajlı 0 araçlar

ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST LİMİT ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile ÖTV limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı.

Bu tutar vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanacak. Ayrıca bu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutulacak.