Trend Galeri Trend Ekonomi ÖTV'SİZ OTOMOBİL LİSTESİ 2026 | Yeni yılda araç alacaklara büyük indirim! İşte en avantajlı 0 araçlar

ÖTV'SİZ OTOMOBİL LİSTESİ 2026 | Yeni yılda araç alacaklara büyük indirim! İşte en avantajlı 0 araçlar

Yeni yılda otomobil alacaklar, ÖTV'siz alınabilecek araçları araştırmaya devam ediyor. 2026 yılı itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alımında geçerli üst fiyat limiti artırıldı. Yeni dönemde ÖTV muafiyetiyle 2.873.972 TL'ye kadar araç alınabiliyor. İşte yeni yılda alınabilecek en avantajlı ÖTV'siz otomobil listesi...

Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:44
Otomobil alacaklar, 2026 yılında uygulanacak yeni ÖTV muafiyet tutarını merakla bekliyordu. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla ÖTV'siz alınabilecek otomobillerde üst limit belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile ÖTV limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya yükseltildi.

Peki kimler ÖTV'siz otomobil alabiliyor? ÖTV'siz satılan sıfır otomobiller neler? İşte tüm ayrıntılar...

ÖTV MUAFİYETİNDE ÜST LİMİT ARTIRILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile ÖTV limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin liraya çıkarıldı.

Bu tutar vergiler dahil satış fiyatı üzerinden uygulanacak. Ayrıca bu araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) de muaf tutulacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

ÖTV muafiyetinden yüzde 90 ve üzeri engellilik oranı olan vatandaşlar yararlanabiliyor. Aynı zamanda engelli bireylerin alacağı sağlık kurulu raporlarında mutlaka "hareket ettirici aksamda özel tertibatlı araç kullanması gerekir" ibaresinin bulunması gerekiyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ İÇİN ŞARTLAR NE?

ÖTV'siz alınacak aracın yerli üretim katkısı en az yüzde 40 olması gerekiyor. Araç satın alındıktan sonra 10 yıl elden çıkarılamıyor.

Bu süreden önce satış yapılırsa, Maliye tarafından hesaplanan ÖTV tutarının ödenmesi zorunlu tutuluyor. Ancak 27 Aralık 2024 tarihinden önce alınan araçlar eski düzenleme kapsamında olduğu için 5 yıl sonunda satışı yapılabiliyor.

Aynı zamanda alınacak aracın, kişinin engel durumuna uygun olarak özel tertibatla donatılmış olması ve engelli kişinin kullanımına elverişli hale getirilmesi gerekiyor.

ÖTV'SİZ ALINABİLECEK ARAÇ SAYISI ARTTI

Yeni düzenleme ile ÖTV istisnası kapsamında satın alabilecek otomobil sayısı arttı.

İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar listesi...

Sedan / Hatchback

Fiat Egea (Sedan & Cross)

Renault Clio

Renault Megane

Hyundai i10

Hyundai i20

Toyota Corolla (hibrit ve benzinli)

Elektrikli modeller

TOGG T10X

TOGG T10F

SUV / C-SUV

Toyota C-HR

Hyundai Bayon