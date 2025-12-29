Panikle satmaya gerek yok: 1 Ocak itibarıyla 145 yıllık para tarihe karışıyor!

Yaklaşık 145 yıllık Bulgar levası, Bulgaristan'ın gelecek yıl Avro Bölgesi'ne girmesiyle yerini avroya bırakacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2 Ocak'tan itibaren alım-satıma konu olan döviz kurları listesinden Bulgar levasını çıkaracak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, "Vatandaşların elindeki levayı panikle satmasına gerek yok. 1 Ocak itibarıyla Bulgar levası tamamen geçersiz olmayacak. Alımı devam edecektir. Bir para tedavülden hemen kalkmaz" dedi.