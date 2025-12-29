Panikle satmaya gerek yok: 1 Ocak itibarıyla 145 yıllık para tarihe karışıyor!

Bulgaristan, avroya geçtiğinde, bir ay boyunca ülkede hem leva hem de avro tedavülde olacak. Bu sürenin sonunda levanın kullanımı sona erecek ancak vatandaşlar, ellerindeki levaları belirlenen sabit kur üzerinden süre sınırlaması olmadan avroya çevirebilecek.

Temmuz ayında AB üyesi ülkelerin, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onaylaması, ülkede olumlu karşılanmıştı. Başbakan Rosen Jelyazkov, basına yaptığı açıklamada, "Başardık, Bulgaristan, 1 Ocak 2026'dan itibaren avroya geçecek. Bu başarıya katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.