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Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi
Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda "varlık barışı" olarak bilinen düzenlemenin uygulama esaslarını belirledi. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetler 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'ye bildirilebilecek.
Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 10:25