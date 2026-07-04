Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

NİTELİKLİ PERSONELE ÜCRET VERGİSİ İSTİSNASI

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan diğer tebliğlerle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personele uygulanacak ücret istisnasının ayrıntıları da netleştirildi.

Buna göre şartları sağlayan çalışanların ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

İstanbul Finans Merkezi ile belirli endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanlar için ise istisna sınırı brüt asgari ücretin beş katına kadar uygulanabilecek.