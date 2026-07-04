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Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda "varlık barışı" olarak bilinen düzenlemenin uygulama esaslarını belirledi. Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve menkul kıymetler 31 Temmuz 2027'ye kadar Türkiye'ye bildirilebilecek.

Giriş Tarihi: 04.07.2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 10:25
Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kamuoyunda "varlık barışı" olarak bilinen yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin uygulama esaslarını belirledi.

Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ" ile bildirim süreci, vergilendirme esasları ve başvuru şartları netleşti.

Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

SON TARİH 31 TEMMUZ 2027

Yeni düzenlemeye göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilebilecek.

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Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

Bildirimler gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılabileceği gibi, yetkili vekiller veya kanuni temsilciler aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

YÜZDE 5 VERGİ UYGULANACAK

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklar üzerinden yüzde 5 oranında peşin vergi tahsil edecek.

Tahsil edilen vergi, bildirimi takip eden ayın 15'inci günü akşamına kadar Gelir İdaresi Başkanlığına beyan edilecek.

Öte yandan bildirilen varlıkların belirli sürelerle vadeli hesaplarda, devlet iç borçlanma senetlerinde, kira sertifikalarında veya girişim sermayesi yatırım fonlarında tutulmasının taahhüt edilmesi halinde indirimli vergi uygulanacak.

Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

YURT DIŞINDAN DÖNENLERE 20 YILLIK VERGİ İSTİSNASI

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Gelir Vergisi Genel Tebliği ile yurt dışında yaşayan ve belirli şartları sağlayarak Türkiye'ye yerleşen gerçek kişilere yönelik vergi avantajlarının da uygulama esasları belirlendi.

Buna göre şartları sağlayan kişilerin yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratları, 20 yıl süreyle gelir vergisinden istisna edilebilecek.

Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

NİTELİKLİ PERSONELE ÜCRET VERGİSİ İSTİSNASI

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan diğer tebliğlerle nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personele uygulanacak ücret istisnasının ayrıntıları da netleştirildi.

Buna göre şartları sağlayan çalışanların ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katına kadar olan kısmı gelir vergisinden istisna tutulacak.

İstanbul Finans Merkezi ile belirli endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren nitelikli hizmet merkezlerinde çalışanlar için ise istisna sınırı brüt asgari ücretin beş katına kadar uygulanabilecek.

Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

TEKNOGİRİŞİM ŞİRKETLERİ VE ÜRETİCİLERE YENİ VERGİ AVANTAJLARI

Düzenlemeler kapsamında teknogirişim şirketlerinin çalışanlarına bedelsiz veya indirimli olarak verdikleri pay senetlerine ilişkin gelir vergisi istisnasının uygulama esasları da belirlendi.

Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

Ayrıca Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile transit ticaret, uluslararası ticaret, nitelikli hizmet merkezleri ve serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik vergi teşviklerinin kapsamı netleştirildi.

Para, altın, döviz getirene 20 yıl vergi yok! Varlık barışı resmen başladı... İşte son başvuru tarihi

Sanayi sicil belgesine sahip üretici işletmeler ile zirai üretim yapan kurumların kazançlarına yüzde 12,5 kurumlar vergisi uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da düzenlenirken, serbest bölgelerde üretim yapan mükelleflerin bölge içine ve diğer serbest bölgelere yaptıkları satışlardan elde ettikleri kazançların kurumlar vergisi istisnasından yararlanmasına yönelik uygulama kuralları da açıklandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ALTIN #DÖVİZ