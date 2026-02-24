Trend
Para transferlerinde yeni dönem! Sayılı günler kaldı, 400 bin liraya çıkacak! İşte detaylar...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), para transferlerinde kayıt dışı finans hareketlerini önlemek amacıyla mart ayında yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor. Düzenleme kapsamında, 400 bin lirayı aşan işlemlerde en az 20 karakterlik açıklama zorunluluğu getirilecek. Ayrıca, 2 milyon lira ile 20 milyon lira arasındaki işlemler için "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması gerekecek. Uzmanlar ise IBAN numaralarının kimseyle paylaşılmaması gerektiğini hatırlatıyor. İşte merak edilenler...
24.02.2026 07:33