Pasaport, ehliyet, kimlik, motorlu araç tescili... 7'si birden zamlandı! İşte yeni yıl tarifesi
Yeni yılda yurt dışına çıkacaklar, ehliyet alacaklar ve evlenecekleri yakından ilgilendiren değerli kağıt bedellerine yapılacak artışlar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla pasaport, ehliyet, kimlik, aile cüzdanına yüzde 19 zam yapıldı.
İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:04