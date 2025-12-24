Trend Galeri Trend Ekonomi Pasaport, ehliyet, kimlik, motorlu araç tescili... 7'si birden zamlandı! İşte yeni yıl tarifesi

Yeni yılda yurt dışına çıkacaklar, ehliyet alacaklar ve evlenecekleri yakından ilgilendiren değerli kağıt bedellerine yapılacak artışlar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla pasaport, ehliyet, kimlik, aile cüzdanına yüzde 19 zam yapıldı.

İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 24.12.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:04
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, bazı harçların yüzde 25.49 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının altında artırılacağına açıklamasının ardından, pasaport, ehliyet gibi değerli kağıt bedellerine yapılacak zam oranı merakla bekleniyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre pasaport, ehliyet, aile cüzdanı, noter kağıdı gibi değerleri kağıt olarak nitelendirilen belgelerin 2026 yılı bedelleri yüzde 19.01 oranında zam yapıldı.

Yeniden değerleme oranının altında yapılan zam oranı ile yeni yılda yurt dışına çıkacaklara, ehliyet alacaklara ve aile kuracakların ödeyeceği yeni değerli kağıt ücretleri de belli oldu.

Pasaport cüzdan bedeli 1135 liradan 1351 liraya, ehliyet bedeli 1420 liradan 1690 liraya çıkarıldı. Motorlu araçlar tescil ücreti ise 1270 liradan 1511 liraya yükseltildi.

İşte yeni yılda uygulanacak değerli kağıt ücretleri şu şekilde:
  • Pasaport Defter Bedeli: 1.351 TL
  • Ehliyet: 1.690 TL
  • Motorlu Araç Tescil Belgesi: 1.511 TL
  • Aile Cüzdanı: 1.202 TL
  • Yabancı Çalışma İzin Belgesi: 964 TL
  • Noter Kâğıdı: 149 TL
  • Banka Çeki (yaprak başı): 95 TL