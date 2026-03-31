Petrol ABD için en riskli bölgede! Asıl şok Kızıldeniz’le yaşanacak, 150-200 dolar konuşuluyor

Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların şiddetlenmesiyle petrol fiyatları sert yükselişini sürdürüyor. Brent 113 dolardan fiyatlanırken, WTI ABD için riskli bölgeye yerleşti. Uzmanlar birkaç hafta içinde 150-200 doların görülebileceğini belirtirken, asıl şokun Husi'lerin Kızıldeniz'i kapatmasıyla yaşanabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 10:02 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 10:03
Petrol fiyatları, ABD-İran arasında süren müzakerelere ve ılımlı açıklamalara rağmen yükselişini sürdürüyor.

Brent Petrol, Husiler'in Orta Doğu'daki savaşa dahil olması ve bölgeye daha fazla ABD askerinin gönderilmesiyle varil başına yüzde 3,7'ye kadar yükselerek 116,75 dolara çıktı. Bugün ise 113 dolarda dengeleniyor.

PETROL ABD İÇİN ÇOK RİSKLİ BÖLGEDE

Brent Petrol'ün ardından bir şok da ABD Ham Petrolü'nde (WTI) yaşanıyor. 100 doların üzerine fırlayan WTI 2022'den bu yana ilk kez kritik seviyenin üzerinde kapanış yaptı.

WTI'nin 100 doların üzerine yerleşmesi ABD için büyük riske işaret ediyor. WTI'nin kritik eşiğin üzerinde seyrini sürdürmesi halinde ABD'de enflasyon baskısı artacak, benzin ve motorine daha fazla zam gelecek ve dolayısıyla ABD'lilerin hayatı ekonomik açıdan daha kötüleşecek.

BİRKAÇ HAFTAYA 150-200 DOLAR GÖRÜLEBİLİR

ABD basınına konuşan FGE NexanteCA Başkanı Emeritus Fereidun Fesharaki, Hürmüz Boğazı'nın uzun süreli 'yakın kapanmasının' önümüzdeki birkaç hafta içinde petrol fiyatlarını 150 -200 dolar varil seviyesine çıkarabileceğini ve ciddi küresel ekonomik çalkantıyı tetikleyebileceğini söyledi.

ASIL ŞOK KIZILDENİZ'LE YAŞANACAK

Uzmanlar petrolde asıl dalanmanın Kızıldeniz'deki olası çatışmalarla yaşanabileceğini belirtiyor. ABD merkezli bir danışmanlık şirketinin CIO'su Lee Munson, petrolde asıl korkunun 200 dolar olmadığını, 120-125 dolar seviyelerine geldiğinde bazı sorunların çözülebileceğini söyledi.

Munson, petrol fiyatlarındaki gerçek volatilitenin, dalgalanmanın Yemen'deki Husilerin devreye girmesi ve Suudi Arabistan petrolünün kaçış noktası olan Kızıldeniz'de yaşanacak çatışmalar ve ABD'nin kara harekatı yapması halinde görüleceğini belirtiliyor.