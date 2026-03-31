Petrol ABD için en riskli bölgede! Asıl şok Kızıldeniz'le yaşanacak, 150-200 dolar konuşuluyor
Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların şiddetlenmesiyle petrol fiyatları sert yükselişini sürdürüyor. Brent 113 dolardan fiyatlanırken, WTI ABD için riskli bölgeye yerleşti. Uzmanlar birkaç hafta içinde 150-200 doların görülebileceğini belirtirken, asıl şokun Husi'lerin Kızıldeniz'i kapatmasıyla yaşanabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.
Giriş Tarihi: 31.03.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 10:03