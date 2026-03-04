Petrol dar boğaza sıkıştı: Stokçu Çin'in milyar varillik depoları
Petrol ticaretinin kalbinin attığı nokta Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sadece bölge ülkelerinin değil, aynı zamanda tüm dünyanın teyakkuza geçmesine neden oldu. Gözler, Orta Doğu petrolünün dünyaya açılan kapısı İran ve Umman arasındaki dar boğazda. Petrol ticaretindeki sıkıntılar nedeniyle petrol ve navlun fiyatları rekor kırdı. Enerji fiyatları ve enflasyona dair endişeler tüm dünya ekonomilerini tehdit ediyor. Brezilya ve Kanada petrollerinin potansiyeli gündeme geldi. Ayrıca Çin'in ucuza satın aldığı 1 milyon varil ham petrolden bahsediliyor.
Giriş Tarihi: 04.03.2026 11:38
Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 11:55