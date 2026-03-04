Petrol dar boğaza sıkıştı: Stokçu Çin’in milyar varillik depoları

KAOSTAN UZAKTA MİLYONLARCA VARİL PETROL

İran petrolüne uygulanan ambargo nedeniyle petrol üretiminin neredeyse tamamına yakınını Çin'e sattığı bir gerçek. Pekin ise İran'ın durumunu kendisi için önemli bir fırsata çevirerek devasa boyutlarda petrol rezervi oluşturdu. Tam olarak elinde ne kadar petrol rezervi olduğu bilinmese de 1 milyar varillik ham petrol rezervine sahip olduğu ifade ediliyor.