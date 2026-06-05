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Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerine yönelik iyimser beklentiler ile İsrail-Lübnan hattındaki ateşkes belirsizlikleri arasında yön arıyor. Piyasalarda jeopolitik riskler gündemde kalırken, yatırımcılar bölgeden gelecek somut gelişmelere odaklandı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.06.2026 07:35 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 07:37
Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Petrol fiyatları, hafta içerisindeki ilk geri çekilmenin ardından yatay bir görünüm sergiledi.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında devam eden diplomatik temaslara yönelik olumlu beklentiler ile İsrail-Lübnan hattındaki ateşkes sürecine dair belirsizlikler petrol fiyatlarının yönünü belirleyen temel unsurlar arasında yer aldı.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Brent petrol, perşembe günü yaşadığı yüzde 2,8'lik değer kaybının ardından varil başına 95 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü (WTI) ise 93 dolar seviyesinin altında kaldı.

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Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran destekli Hizbullah'ın ABD'nin arabuluculuğunda hazırlanan İsrail-Lübnan ateşkes önerisini kabul etmemesine rağmen, Tahran ile sürdürülen görüşmelerin olumlu seyrettiğini ifade etti.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

WTI petrol fiyatları, müzakerelere ilişkin belirsizliklerin artmasıyla birlikte bu hafta yüzde 6'dan fazla yükseliş kaydetti. Daha önce piyasalarda, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanması halinde küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yeniden normale dönebileceği beklentisi öne çıkmıştı.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Buna karşın petrol vadeli kontratları, ABD ile İran arasında nisan ayı başında varılan ve beş haftayı aşkın süredir devam eden çatışmaları sonlandıran ateşkes anlaşmasından bu yana yaklaşık yüzde 20 gerilemiş durumda.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Diğer taraftan, Washington ile Tahran arasında yürütülen görüşmelerde henüz somut bir ilerleme işareti görülmezken, İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sürdürmesi de çözüm sürecinin önündeki önemli engellerden biri olarak değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin Hizbullah'ın ateşkes teklifini reddetmesine ilişkin sorusuna, "Beni reddetmediler" yanıtını verirken, Hizbullah'ın çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmeler kapsamında ABD tarafıyla iletişim kurduğunu iddia etti.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Saxo Markets Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, barış müzakerelerine ilişkin farklı açıklamaların kısa vadede petrol fiyatları üzerinde güçlü bir aşağı yönlü baskı oluşturmadığını belirtti.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Chanana'ya göre, taraflardan gelen yapıcı mesajlar savaş kaynaklı risk priminin bir bölümünü azaltabilir.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Ancak sahada somut gelişmeler yaşanmadan risklerin tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken olduğu vurgulanıyor.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Trump ayrıca perşembe günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile savaşın sona erdirilmesine yönelik nihai görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti ile savaşı sonlandıracak kritik müzakerelerin tam ortasındayım" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor

Ancak görüşmelerin içeriğine ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, paylaşımında Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin savaşı sonlandırmaya yönelik oylamasını da eleştirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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