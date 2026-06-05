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Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor
Petrol fiyatlarında belirsizlik: İran görüşmeleri ve Orta Doğu gelişmeleri yakından izleniyor
Petrol fiyatları, ABD-İran görüşmelerine yönelik iyimser beklentiler ile İsrail-Lübnan hattındaki ateşkes belirsizlikleri arasında yön arıyor. Piyasalarda jeopolitik riskler gündemde kalırken, yatırımcılar bölgeden gelecek somut gelişmelere odaklandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.06.2026 07:35
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 07:37