Petrol için 3 bankadan 3 farklı senaryo: 1970 krizinden daha kötü olabilir
Brent petrol fiyatları, pazartesi gününe ABD ve İran arasındaki restleşmelerin sertleşmesiyle 113 dolardan başladı. Jeopolitik risklerin artmasıyla yatırım bankası Goldman Sach, Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek uzun süreli kesintileri "tarihin en büyük petrol arz şoku" olarak tanımladı. Goldman ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, petrol için fiyat tahminlerini yenilerken Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu krizinin 1970'lerdeki petrol şoklarından daha kötü olabileceği konusunda uyardı.
Giriş Tarihi: 23.03.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 10:04