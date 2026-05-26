Petrol sert düşüş sonrası yeniden alevlendi! Analistler yıllarca sürecek 100 dolar riskine karşı uyardı

ABD ve İran arasında yapıcı adımlar atılacağı beklentisi ile sert düşüşe geçen petrol fiyatları ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırılarıyla yeniden yükselişe geçti. Brent Petrol 100 dolar eşiğine tırmanırken, analistler uzun yıllar petrolün 100 doların üzerinde kalabileceği konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 26.05.2026 08:17
Potansiyel bir ABD-İran anlaşması konusundaki iyimserlik konusunda kısa bir süre 100 doların altına düşen petrol fiyatları, ABD'nin İran'a yönelik yeni askeri saldırılarının Tahran ile Washington arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik geçici anlaşma umutlarını gölgelemesinin ardından yeniden yükseldi.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARA DAYANDI

Brent petrol, pazartesi günü yüzde 7'den fazla gerilemesinin ardından yeniden yükselerek varil başına 98 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolü (WTI) ise 92 dolar civarında işlem gördü.

UZUN YILLAR 100 DOLARIN ÜZERİNDE KALABİLİR

Analistler, piyasanın krizi hafife aldığı, yaklaşık 14-15 milyon bpd arzın aksadığı, stokların hızla düştüğü ve IEA'nın petrol piyasalarının Temmuz veya Ağustos ayına kadar "kırmızı bölgeye" girebileceği konusunda uyarıyor.

Enerji uzmanları, uzun süreli Hürmüz aksaklığı ile birleşen yeni petrol arzına yapılan zayıf yatırımın, Brent ham petrolünü varil başına 120 ila 150 dolar arasında uzatabileceğini söylüyor.

MAYIS AYINDA KAYBA İLERLİYOR

Mart ve nisan aylarında yükseliş kaydeden petrol fiyatları, kırılgan ateşkes ortamı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik çabaların, hızla azalan stok işaretlerini gölgede bırakması nedeniyle mayıs ayında da kayıp vermeye hazırlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
