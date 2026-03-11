Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Petrol şoku uçak biletlerini vurdu! 43.000 uçuş iptal edildi, yakıt için ek ücret gelmeye başladı
Petrol şoku uçak biletlerini vurdu! 43.000 uçuş iptal edildi, yakıt için ek ücret gelmeye başladı
Dünya petrol ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Hürmüz Boğazı'nın kapanması uçak biletlerini vurdu. Petrol fiyatlarında yaşanan büyük şok nedeniyle 43.000'den fazla uçuş iptal edildi. Özellikle Asya'dan Avrupa'ya uçuşlarda fiyatlar tırmandı, bir çok uçuşa yakıt için ek ücret getirildi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 11.03.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 12:40