Petrol şoku uçak biletlerini vurdu! 43.000 uçuş iptal edildi, yakıt için ek ücret gelmeye başladı

DOLULUK ORANLARI HIZLA YÜKSELDİ

Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Qantas ise uluslararası uçuşlarda bilet fiyatlarını ortalama yüzde 5 artırma kararı aldı. Şirket, son iki haftada jet yakıtı fiyatlarının yüzde 150'ye kadar yükseldiğini ve bunun operasyon maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını açıkladı. Avrupa hatlarında doluluk oranlarının bu ay yüzde 90'ın üzerine çıktığı ve normalde yılın bu döneminde görülen yüzde 75 seviyesinin oldukça üzerine çıktı.