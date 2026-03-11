Trend Galeri Trend Ekonomi Petrol şoku uçak biletlerini vurdu! 43.000 uçuş iptal edildi, yakıt için ek ücret gelmeye başladı

Dünya petrol ihtiyacının yüzde 20'sinin karşılandığı Hürmüz Boğazı'nın kapanması uçak biletlerini vurdu. Petrol fiyatlarında yaşanan büyük şok nedeniyle 43.000'den fazla uçuş iptal edildi. Özellikle Asya'dan Avrupa'ya uçuşlarda fiyatlar tırmandı, bir çok uçuşa yakıt için ek ücret getirildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.03.2026 12:39 Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 12:40
İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanma havacılık sektörünü doğrudan etkilemeye başladı. Artan jet yakıtı maliyetleri bilet fiyatları vurdu, yakıt için ek ücretler geldi.

Orta Doğu hava sahasındaki riskler nedeniyle bölge üzerinden yapılan çok sayıda sefer iptal edildi, özellikle Asya merkezli havayollarının Asya'dan Avrupa'ya olan uçuşlarıda biletler yükseldi.

ASYA'DA BİRÇOK HAVAYOLU FİYAT ARTIŞINA GİTTİ

Petrol fiyatlarının yükselmesiyle Asya'da birçok havayolu şirketi fiyat artışına gitti. Bölgenin en büyük düşük maliyetli havayolu şirketlerinden AirAsia, bilet fiyatlarını artırdığını ve yakıt ek ücretlerinde düzenlemeye gittiğini açıkladı. Şirket artışın oranını paylaşmazken piyasa koşullarını "dinamik biçimde izleyerek gerekli adımların atılacağını" duyurdu.

YAKIT İÇİN EK ÜCRET ALMAYA BAŞLADILAR

Hindistan merkezli Air India ve iştiraki Air India Express ise 12 Mart itibarıyla iç hatlar ve uluslararası uçuşlarda kademeli yakıt ek ücreti uygulamasına geçeceğini açıkladı.

Karara göre iç hatlar ile Güney Asya ve Orta Doğu uçuşlarına 399 rupi (yaklaşık 4,35 dolar) ek ücret getirilecek. Güneydoğu Asya uçuşlarında ek ücret 40 dolardan 60 dolara, Afrika uçuşlarında ise 60 dolardan 90 dolara yükseltilecek.

AVRUPA, AMERİKA, VE AVUSTRALYA UÇUŞLARINDA 200 DOLARI BULDU

18 Mart itibarıyla Avrupa uçuşlarında yakıt ek ücreti 25 dolar artarak 125 dolara, Kuzey Amerika ve Avustralya uçuşlarında ise 50 dolar artışla 200 dolara çıkacak.

Yeni Zelanda merkezli Air New Zealand de 10 Mart'ta yaptığı açıklamada bilet fiyatlarını artıracağını duyurdu. Şirket, yakıt maliyetlerinin yüksek kalması durumunda fiyatlarda ek düzenlemeler yapılabileceğini ve uçuş ağında değişikliğe gidilebileceğini bildirdi.

Havayolu ayrıca yakıt maliyetlerine ilişkin belirsizlik nedeniyle finansal beklenti tahminlerini askıya aldı.

Hong Kong Airlines ise 12 Mart'tan itibaren çeşitli hatlarda yakıt ek ücretlerini artıracağını açıkladı. Maldivler, Nepal ve Bangladeş uçuşlarında ek ücret yaklaşık yüzde 35 artarak 100 Hong Kong dolarına çıkacak. Avustralya ve Kuzey Amerika gibi uzun menzilli uçuşlarda ise ücret 150 Hong Kong doları artışla 739 Hong Kong dolarına yükselecek.

JAPONYA 1 NİSAN'I BEKLİYOR

Japonya'nın bayrak taşıyıcılarından Japan Airlines (JAL) uluslararası uçuşlarda zaten uygulanan yakıt ek ücretlerinde 1 Nisan'dan önce yeni bir düzenleme planlamadığını açıkladı.

DOLULUK ORANLARI HIZLA YÜKSELDİ

Avustralya'nın en büyük havayolu şirketi Qantas ise uluslararası uçuşlarda bilet fiyatlarını ortalama yüzde 5 artırma kararı aldı. Şirket, son iki haftada jet yakıtı fiyatlarının yüzde 150'ye kadar yükseldiğini ve bunun operasyon maliyetlerini ciddi şekilde artırdığını açıkladı. Avrupa hatlarında doluluk oranlarının bu ay yüzde 90'ın üzerine çıktığı ve normalde yılın bu döneminde görülen yüzde 75 seviyesinin oldukça üzerine çıktı.

90 DOLARIN ÜZERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

Bloomberg'e konuşan Hindistan merkezli SpiceJet kurucusu Ajay Singh ise yüksek petrol fiyatlarının havayolu şirketlerini zor durumda bıraktığını belirterek, "Havayollarının yakıt ek ücreti uygulamaktan başka seçeneği kalmayabilir" dedi. Singh, varil başına 90 dolar seviyesindeki petrol fiyatının bile sürdürülebilir olmadığını belirtti.