Petrol son 20 ayın zirvesine çıktı! Trump benzin fiyatlarını düşürmek için acil stokları devreye alıyor
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından Tahran yönetiminin dünya ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından petrol fiyatları son 20 ayın zirvesine yükseldi. ABD ham petrolü son 1 haftada yüzde 18 artarken, Brent Petrol ise yüzde 16 yükseliş ile 85 dolara yükseldi. Trump yönetimi savaş ortasında petrol ve benzin fiyatlarını düşürmek için tüm seçenekleri masaya yatırdı.
Giriş Tarihi: 06.03.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 07:15