Petrol son 45 ayın zirvesinde! 200 dolar ihtimali yüzde 40, her ay 10.000 kişi işten çıkarılabilir

Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların şiddetlenmesiyle petrol fiyatları sert yükselişini sürdürüyor. 1 aydır devam eden savaşta bir yandan 'müzakere' iddiaları sürerken, bir yandan da sahadaki gerilimin tırmanmasıyla petrol fiyatları son 45 ayın zirvesine yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,3'lük artışla 114 doların üzerine çıkarken, Batı Teksas (WTI) petrolü de yüzde 6,2 artışla 100 dolar eşiğini aştı. JPMorgan 200 dolara çıkması halinde resesyon uyarısı yaparken, Goldman Sachs ise her ay 10.000 kişinin işten çıkarılabileceğini belirtti..

Giriş Tarihi: 28.03.2026 09:03 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 09:15
Orta Doğu'da yükselen ateş nedeniyle petrol ticaretinin bel kemiği Hürmüz Boğazı'nda kriz devam ediyor. Milyonlarca varil petrolü taşıyan gemiler boğazdan geçemezken, dünyada enerji tedariki sorunu giderek büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırılar için belirlediği süreyi 10 gün ertelediğini açıklamasına rağmen, sahada artan gerilim petrol fiyatlarında tarihi zirveleri beraberinde getirdi.

PETROL FİYATLARI SON 45 AYIN ZİRVESİNDE

ABD ve İsrail'in İran hedeflerine düzenlediği son saldırılar ile İran'ın Körfez bölgesindeki enerji altyapısına yönelik misilleme saldırıları nedeniyle küresel petrol piyasaları sert bir yükseliş yaşadı.

Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 6,3'lük artışla 114 doların üzerine çıkarak Haziran 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

WTI DE 100 DOLAR EŞİĞİNİ AŞTI

Batı Teksas Orta Kalitesi (WTI) vadeli işlemleri yüzde 6,2'lik artışla 100 doların üzerine çıktı. Şubat sonundan bu yana Brent ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 45 artarken, WTI yüzde 40 değer kazandı.

Brent petrol, 2008 yılında 147,50 dolarla nominal zirvesini görmüştü. Analistlere göre mevcut jeopolitik risklerin devam etmesi halinde bu rekorun aşılması ve çok daha yüksek seviyelerin test edilmesi ihtimal dahilinde.

JPMORGAN'DAN PETROLDE 200 DOLAR UYARISI

JPMorgan petrol fiyatlarının sert yükselmesi halinde küresel ekonomi için ciddi riskler oluşabileceği uyarısında bulundu.

Petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara ulaşması durumunda bunun küresel ölçekte bir resesyona yol açabileceğini söyleyen Gimber, "Petrol 200 dolara çıkarsa bunun bir resesyon anlamına geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

PETROL İÇİN İKİ SENARYO: %40'A KARŞI %60

Macquarie Group analistleri de Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi ve İran merkezli çatışmanın uzaması halinde petrol fiyatlarının tarihi seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Kurumun analistlerinden Vikas Dwivedi tarafından kaleme alınan 27 Mart tarihli notta, savaşın ikinci çeyrek boyunca sürmesi durumunda petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceği ve bunun yaklaşık yüzde 40 olasılıkla değerlendirildiği ifade edildi.

Buna karşılık, çatışmanın bu ay sonuna kadar sona ermesi senaryosunun ise %60 ihtimalle daha olası görüldüğü belirtildi.

HER AY 10.000 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR

Goldman Sachs, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin etkilerinin kısa süre içinde iş gücü piyasasında hissedileceği uyarısında bulundu. Banka analizine göre, artan enerji maliyetleri yılın geri kalanında ABD iş gücü piyasasında aylık yaklaşık 10 bin kişilik istihdam kaybına yol açabilir.

PETROLDE 100 DOLAR RUSYA'YA YARADI

Rusya, Orta Doğu'da tırmanan savaşın yarattığı petrol fiyat şokundan beklenmedik bir kazanç elde ediyor. Kremlin kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, ülkenin petrol gelirleri mart ayında son dört yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkması, Moskova'nın enerji gelirlerini hızla artırdı. Bu artışın, hükümetin ekonomik beklentilerini aşağı yönlü revize etme planlarını rafa kaldırmasına yol açtığı belirtiliyor.

Rus yetkililer artan gelirler sayesinde planlanan bütçe kesintilerini ertelemeyi ve hatta Ukrayna savaşına yönelik askeri harcamaları artırmayı değerlendiriyor.

Oysa sadece bir ay önce Moskova yönetimi, petrol ve doğal gaz gelirlerindeki düşüş nedeniyle bütçe politikalarını sıkılaştırmayı ve petrol gelirlerinin bir kısmını aktardığı varlık fonu eşiğini aşağı çekmeyi tartışıyordu.