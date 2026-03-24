Petrol yeniden 100 doların üzerinde: 170 dolar senaryosu gündeme geldi

Petrol, İran'dan yapılan açıklamalar sonrası bir önceki seansta kaybettiklerinin bir kısmını telafi ederek güne başladı. Tahran Trump'ın açıklamalarını finans piyasalarını etkileme girişimi olarak yorumladı. İran ABD hedeflerine İsrail ise İran hedeflerine saldırmaya devam etti. Pazartesi günü, Trump'ın İran enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları beş gün ertelemesi petrol fiyatlarını yüzde 10'un üzerinde düşürmüştü.