Petrol yeniden 100 doların üzerinde: 170 dolar senaryosu gündeme geldi
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırının süresini beş gün uzatmasının ardından petrol fiyatı 100 doların altına kadar geriledi. İran tarafının görüşmelerin başladığına dair iddiaları reddetmesi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya bir süre daha devam etmesinin fiyatları yukarı taşıması beklenirken jeopolitik gelişmelerin piyasalarda ortaya çıkardığı belirsizlik sürüyor.
Giriş Tarihi: 24.03.2026 08:20
Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 08:25