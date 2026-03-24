Petrol yeniden 100 doların üzerinde: 170 dolar senaryosu gündeme geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırının süresini beş gün uzatmasının ardından petrol fiyatı 100 doların altına kadar geriledi. İran tarafının görüşmelerin başladığına dair iddiaları reddetmesi petrolü yeniden 100 doların üzerine taşıdı. Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya bir süre daha devam etmesinin fiyatları yukarı taşıması beklenirken jeopolitik gelişmelerin piyasalarda ortaya çıkardığı belirsizlik sürüyor.

Giriş Tarihi: 24.03.2026 08:20 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 08:25
ABD ve İran arasında başladığı iddia edilen görüşmelerin Tahran tarafından yalanlanması petrol fiyatlarının yeniden yükselmesine neden oldu. Petrol dün 100 doların altına kadar gerilemesi sonrası salı günü yeniden 100 dolar bandının üzerini test etti. Brent petrol piyasaların son durum…

Petrol, İran'dan yapılan açıklamalar sonrası bir önceki seansta kaybettiklerinin bir kısmını telafi ederek güne başladı. Tahran Trump'ın açıklamalarını finans piyasalarını etkileme girişimi olarak yorumladı. İran ABD hedeflerine İsrail ise İran hedeflerine saldırmaya devam etti. Pazartesi günü, Trump'ın İran enerji altyapısına yönelik planlanan saldırıları beş gün ertelemesi petrol fiyatlarını yüzde 10'un üzerinde düşürmüştü.

Erteleme, petrol fiyatlarını istikrara kavuşturma çabası olarak görüldü. Görüşmeler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılıp açılmayacağı belirsizliğini koruyor. Çatışma, dünyanın petrolünün yaklaşık %20'sinin aktığı kritik küresel geçiş noktasını fiilen kapatarak Orta Doğu üreticilerini üretimlerini önemli ölçüde azaltmaya zorladı.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Hürmüz Boğazı'ndaki uzun süreli aksamaların Brent petrol fiyatlarını 120 dolara doğru itebileceği ifade ederek piyasalarda dalgalanmalar yaşanabileceğini ifade etti.

Fitch'in petrol fiyatlarına yönelik tahminleri şu şekilde:
  • Altı aylık bir aksaklık durumunda Brent petrol fiyatının 2026'da ortalama 120 dolar/varil seviyesinde olması bekleniyor.
  • Üç aylık kapanma senaryosu, ortalama varil fiyatının yaklaşık 100 dolar/varil olacağını gösteriyor.
  • Geçici bir aksaklık varsayıldığında, temel senaryo varil başına 70 dolar olarak kalıyor.
  • Uzun süreli aksama senaryolarında talepte düşüş bekleniyor.
  • IEA rezervlerinin serbest bırakılmasının kısa vadeli arz şokunu hafifleteceği öngörülüyor.
Banka 3 aylık kesintinin bile fiyatları 100 dolar seviyelerine taşıyarak burada bırakabileceğini ifade ediyor. Fitch 6 aydan daha uzun sürecek kapanmanın fiyatları ortalama 130 ila 170 dolar arasına çekebileceğinin altını çizdi.