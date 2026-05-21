Trend Galeri Trend Ekonomi Petrol yüzde 5'ten fazla geriledi: Goldman Sachs uyardı: Stoklar görülmemiş bir hızda eriyor

Petrol yüzde 5'ten fazla geriledi: Goldman Sachs uyardı: Stoklar görülmemiş bir hızda eriyor

Petrol fiyatları, ABD ve İran arasında yapıcı adımlar atılacağı beklentisi ile yüzde 5 gerileyerek 105 dolara çekildi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair umutlar petrol fiyatları ve arzına yönelik endişeleri azalttı. Goldman Sachs, küresel petrol stoklarının mayıs ayında günde 8,7 milyon varil azaldığını bu oranın rekor bir seviye olduğunu açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.05.2026 08:21 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 08:23
Petrol yüzde 5’ten fazla geriledi: Goldman Sachs uyardı: Stoklar görülmemiş bir hızda eriyor

Petrol fiyatları ABD-İran savaşının başlamasıyla hareketli bir grafik çizerek enflasyon ve faiz endişelerini körükledi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının piyasalarda olumlu bir rüzgâr estirmesinin ardından fiyatlar yüzde 5'e yakın geriledi. Goldman Sachs ise yayımlandığı bir açıklamasında sürekli azalan petrol stoklarına dikkat çekti.

Petrol yüzde 5’ten fazla geriledi: Goldman Sachs uyardı: Stoklar görülmemiş bir hızda eriyor

TRUMP: SAVAŞ ÇOK KISA SÜREDE SONA ERECEK

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Kongre üyeleriyle bir araya gelerek İran ile devam eden savaş ilişkin açıklamalarda bulunarak "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz." dedi. Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini belirtti.

Petrol yüzde 5’ten fazla geriledi: Goldman Sachs uyardı: Stoklar görülmemiş bir hızda eriyor

SIKIŞIKLIK SÜREBİLİR

Trump açıklamalarıyla petrol fiyatlar geri çekildi. Anlaşmanın sağlanması halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması bekleniyor. Hürmüz kuyularından gelen petrol akışı normal seviyelerin sadece %5'inde seyrediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Petrol yüzde 5’ten fazla geriledi: Goldman Sachs uyardı: Stoklar görülmemiş bir hızda eriyor

Analistler, Basra Körfezi'nden yapılan sevkiyatların nihai pazarlara ulaşmasının yaklaşık iki ay sürebileceğini ifade edildi. Uzmanlar küresel fiziksel petrol piyasalarının muhtemelen dar kalacağı konusunda uyardı.

Petrol yüzde 5’ten fazla geriledi: Goldman Sachs uyardı: Stoklar görülmemiş bir hızda eriyor

GOLDMAN SACHS'TAN STOK UYARISI

Bankanın açıklamalarına göre brent petrol stokları mayıs ayında günde 8,7 milyon varil azalarak rekor seviyelerde gerileme kaydetti. Stoklardaki azalmanın yaklaşık üçte ikisi, ihracatın ithalattan daha hızlı düşmesi nedeniyle denizdeki petrol stoklarının azalmasından kaynaklanıyor.

Petrol yüzde 5’ten fazla geriledi: Goldman Sachs uyardı: Stoklar görülmemiş bir hızda eriyor

Arz aksaklığına talepteki zayıflık da eklendi. Çin rafinerilerinin ithalatı ve yakıt satışları keskin bir şekilde düşüyor. Avrupa'nın jet yakıtı ithalatı, 2025 yılı ortalama seviyelerinin yaklaşık %60 altında seyrediyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#GOLDMAN SACHS #HÜRMÜZ BOĞAZI #PETROL FİYATLARI