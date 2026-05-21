Petrol yüzde 5'ten fazla geriledi: Goldman Sachs uyardı: Stoklar görülmemiş bir hızda eriyor
Petrol fiyatları, ABD ve İran arasında yapıcı adımlar atılacağı beklentisi ile yüzde 5 gerileyerek 105 dolara çekildi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına dair umutlar petrol fiyatları ve arzına yönelik endişeleri azalttı. Goldman Sachs, küresel petrol stoklarının mayıs ayında günde 8,7 milyon varil azaldığını bu oranın rekor bir seviye olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 21.05.2026 08:21
Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 08:23