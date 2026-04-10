Petrolde gözler İslamabad’da! Son 10 ayın en serti yaşanıyor: Dev bankadan yeni normal 100 dolar uyarısı

ABD PETROL İHRACATINI ARTIRIYOR

Piyasa verilerine göre Asyalı rafineriler, Orta Doğu kaynaklı arzda yaşanan kayıpları telafi etmek amacıyla ABD ham petrolüne yönelmiş durumda. ABD'nin Körfez Kıyısı'ndan yapılan ham petrol ihracatının Mayıs ayında rekor seviyeye ulaşarak günlük 5 milyon varile yaklaşması bekleniyor.

Nisan ayına ilişkin yüklemeler mevcut hızda devam ederse, ABD Körfez Kıyısı'ndan günlük ham petrol sevkiyatı yaklaşık 4,9 milyon varil seviyesine ulaşacak. Bu rakam, Mart ayında kaydedilen yaklaşık 3,97 milyon varil/gün seviyesine göre belirgin bir artışa işaret ediyor.