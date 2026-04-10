Petrolde gözler İslamabad'da! Son 10 ayın en serti yaşanıyor: Dev bankadan yeni normal 100 dolar uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları 2 hafta erteleyen ateşkese onay vermesinin ardından düşüşe geçen petrol fiyatları son 10 ayın en sert kapanışına hazırlanıyor. Gözler ateşkes süreci için İslamabad'a çevrilirken, Brent Petrol 100 dolar eşiğine dayandı. JPMorgan'dan ise petrol fiyatında yeni normal 100 dolar olabilir uyarısı geldi. İşte petrol piyasasında yaşananlar

Giriş Tarihi: 10.04.2026 09:45
Petrolde gözler İslamabad’da! Son 10 ayın en serti yaşanıyor: Dev bankadan yeni normal 100 dolar uyarısı

Orta Doğu'da 40 günlük savaşta 120 dolara kadar yükselen Brent Petrol, ateşkes ile yeniden 90 dolar seviyesine çekildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açmayı kabul etmesinin ardından yüzde 19 düşüş yaşayan petrol fiyatları, ateşkese yönelik tedirgin eden açıklamalarla yönünü yeniden 100 dolara doğru çevirdi.

Petrolde gözler İslamabad’da! Son 10 ayın en serti yaşanıyor: Dev bankadan yeni normal 100 dolar uyarısı

PETROLDE GÖZLER İSLAMABAD'DA

Petrol fiyatlarında gözler ABD-İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün gerçekleşecek görüşmelere çevrildi.

Ateşkes ile yüzde 13'ten fazla düşen Brent Petrol, yüz yüze müzakereler öncesinde 96.70 dolara yükseldi.

ABD ham petrolü (WTI) ise ateşkesin ardından 2020'den bu yana en büyük gün içi düşüşü olan yüzde 19'a kadar düşerek varil başına 91 dolara gerilemişti. WTI, ateşkes görüşmeleri öncesinde 98 dolardan fiyatlanıyor.

Petrolde gözler İslamabad’da! Son 10 ayın en serti yaşanıyor: Dev bankadan yeni normal 100 dolar uyarısı

PETROLDE SON 10 AYIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Geçen hafta 109,20 dolardan kapanan Brent Petrol, son 10 ayın en sert haftalık düşüşüne ilerliyor. Brent Petrol bu haftayı yüzde 11,70 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Bu Haziran 2025'te görülen yüzde 14'lük düşüşün ardında en büyük ikinci kayıp olacak.

Petrolde gözler İslamabad’da! Son 10 ayın en serti yaşanıyor: Dev bankadan yeni normal 100 dolar uyarısı

JPMORGAN'DAN 100 DOLAR UYARISI

JPMorgan Asset Management'ın küresel sabit gelir başkanı Bob Michele, petrolde 100 dolar seviyesinin yeni normal olabileceğini söyledi. Michele, piyasaların bir süre 100 dolar seviyesindeki petrol ile yaşamak zorunda kalacağını belirtti. Yüksek petrol fiyatlarının özellikle enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacağını belirten Michele, bunun merkez bankalarını daha temkinli bir pozisyona zorlayabileceğini ifade etti.

Petrolde gözler İslamabad’da! Son 10 ayın en serti yaşanıyor: Dev bankadan yeni normal 100 dolar uyarısı

GOLDMAN'DAN 115 DOLAR BEKLENTİSİ

Goldman Sachs ise aeşkesin bozulması ve Ortadoğu'da günlük yaklaşık 2 milyon varillik üretim kaybının sürmesi durumunda Brent petrolün dördüncü çeyrekte 115 dolara çıkabileceği konusunda uyardı.

Petrolde gözler İslamabad’da! Son 10 ayın en serti yaşanıyor: Dev bankadan yeni normal 100 dolar uyarısı

SUUDİ ARABİSTAN ÜRETİMİ 600 BİN VARİL AZALDI

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı, enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle ülkenin petrol üretim kapasitesinin günlük yaklaşık 600 bin varil azaldığını bildirdi.

Petrolde gözler İslamabad’da! Son 10 ayın en serti yaşanıyor: Dev bankadan yeni normal 100 dolar uyarısı

ABD PETROL İHRACATINI ARTIRIYOR

Piyasa verilerine göre Asyalı rafineriler, Orta Doğu kaynaklı arzda yaşanan kayıpları telafi etmek amacıyla ABD ham petrolüne yönelmiş durumda. ABD'nin Körfez Kıyısı'ndan yapılan ham petrol ihracatının Mayıs ayında rekor seviyeye ulaşarak günlük 5 milyon varile yaklaşması bekleniyor.

Nisan ayına ilişkin yüklemeler mevcut hızda devam ederse, ABD Körfez Kıyısı'ndan günlük ham petrol sevkiyatı yaklaşık 4,9 milyon varil seviyesine ulaşacak. Bu rakam, Mart ayında kaydedilen yaklaşık 3,97 milyon varil/gün seviyesine göre belirgin bir artışa işaret ediyor.