Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından Tahran yönetiminin dünya ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından petrolde kriz giderek derinleşiyor. Brent Petrol, savaşın başından bu yana yüzde 15'lik yükseliş kaydederken, Çin'den dizel ve benzin ihracatını durdurma kararı geldi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.03.2026 07:58