Trend Galeri Trend Ekonomi Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından Tahran yönetiminin dünya ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından petrolde kriz giderek derinleşiyor. Brent Petrol, savaşın başından bu yana yüzde 15'lik yükseliş kaydederken, Çin'den dizel ve benzin ihracatını durdurma kararı geldi. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.03.2026 07:58
Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

ABD ve İsrail'in İran'da rejimi değiştirme hayali ile başlattığı savaş 6. gününde devam ediyor. İran dini lideri Hameney başta olmak üzere üst düzey 50'den fazla ismin suikast sonucu öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Geçmeye çalışan en az 10 tanker İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından vuruldu, bazıları ise battı.

Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

Bloomberg verilerine göre günde yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünün ihracatının yapıldığı Hürmüz Boğazı'ndan salı günü hiçbir gemi geçemedi.

Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

Petrol ihracatının yüzde 20'sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, Brent Petrol'de yükselişe yol açtı.

Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

Savaşın ilk günü yüzde 7'lik yükseliş ile 80 doları aşan Brent Petrol, bugün 84 dolara kadar yükseldi. Brent'te son 6 günlük yükseliş ise yüzde 15,67'yi buldu.

Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

ÇİN'DEN DİZEL VE BENZİN İHRACATINI ASKIYA ALMA KARARI

Ortadoğu'daki kriz derinleşirken enerji ithalatına bağımlı ülkelerin iç piyasayı korumaya öncelik vermeye başladı. Çin hükümeti, dünyanın en büyük petrol üretimi yapıldığı Basra Körfezi'nden ham petrolün gelişini aksatması nedeniyle ülkenin en büyük petrol rafinerilerine dizel ve benzin ihracatını askıya almaları emrini verdi.

Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

Ülkenin en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu yetkilileri, rafineri yöneticileriyle görüştü ve sözlü olarak rafine ürün sevkiyatlarının derhal başlayacak şekilde geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.

Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

Çin'de yakıt ihracatı için devlet tarafından kota verilen başlıca şirketler arasında PetroChina, Sinopec, CNOOC Ltd., Sinochem Group ve özel rafineri Zhejiang Petrochemical bulunuyor.

Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

ABD ve İsrail'in hafta sonu başlattığı saldırıların ardından Basra Körfezi'nden neredeyse hiç petrol ve yakıt sevkiyatı yapılamaması, bölge genelinde rafinerileri de etkiledi. Japonya'dan Endonezya'ya ve Hindistan'a kadar birçok ülkede rafineriler üretim kapasitesini düşürmeye ve ihracatı askıya almaya başladı.

Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

PETROLDE 120 DOLAR SENARYOSU

Öte yandan dünyanın en önemli finans kurumlarından JPMorgan Chase Orta Doğu'da gerginliğin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında 120 doların görülebileceğini ifade etti.

Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi ise "Bu durumda petrol fiyatları varil başına 150 dolara çıkabilir" dedi.