Petrolde Hürmüz krizi derinleşiyor! Brent yüzde 15 arttı... Çin dizel ve benzin ihracatını durduruyor

ABD ve İsrail'in İran'da rejimi değiştirme hayali ile başlattığı savaş 6. gününde devam ediyor. İran dini lideri Hameney başta olmak üzere üst düzey 50'den fazla ismin suikast sonucu öldürülmesinin ardından Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı kapattı. Geçmeye çalışan en az 10 tanker İran Devrim Muhafızları Donanması tarafından vuruldu, bazıları ise battı.