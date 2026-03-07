Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Petrolde 'Hürmüz' şoku büyüyor! Brent 90 doları aştı... Katar'dan dünyayı sarsacak '150 dolar' uyarısı
Petrolde 'Hürmüz' şoku büyüyor! Brent 90 doları aştı... Katar'dan dünyayı sarsacak '150 dolar' uyarısı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından Tahran yönetiminin dünya ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından petrol fiyatları hızla yükselişini sürdürüyor. Katar'ın petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara çıkabileceğine yönelik endişelerinin ardından Brent Petrol hızla yükselişe geçti. Petrol fiyatları böylelikle 90 doları aşarak 20 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Giriş Tarihi: 07.03.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 10:47