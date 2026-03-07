Petrolde ’Hürmüz’ şoku büyüyor! Brent 90 doları aştı... Katar’dan dünyayı sarsacak ’150 dolar’ uyarısı

TRUMP YÖNETİMİNDEN 20 MİLYAR DOLARLIK PROGRAM

Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselişin ardından, Trump yönetimi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında trafiğin neredeyse durduğu Hürmüz Boğazı'nda nakliyeyi canlandırmayı amaçlayan 20 milyar $'lık bir reasürans programını duyurdu.

The ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Şirketi. cuma günü yaptığı açıklamada, ticareti istikrara kavuşturmak için Körfez bölgesinde savaş riski de dahil olmak üzere deniz reasüransı uyguladığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre tesis, haddeleme bazında yaklaşık 20 milyar $ "'a kadar zarar sigortalayacak ve şimdilik yalnızca gemiler için geçerli olacak.