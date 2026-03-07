Trend Galeri Trend Ekonomi Petrolde 'Hürmüz' şoku büyüyor! Brent 90 doları aştı... Katar'dan dünyayı sarsacak '150 dolar' uyarısı

Petrolde 'Hürmüz' şoku büyüyor! Brent 90 doları aştı... Katar'dan dünyayı sarsacak '150 dolar' uyarısı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşın ardından Tahran yönetiminin dünya ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından petrol fiyatları hızla yükselişini sürdürüyor. Katar'ın petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara çıkabileceğine yönelik endişelerinin ardından Brent Petrol hızla yükselişe geçti. Petrol fiyatları böylelikle 90 doları aşarak 20 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.03.2026 10:31 Güncelleme Tarihi: 07.03.2026 10:47
Küresel piyasalarda 'Hürmüz' krizi giderek büyüyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın ardından enerji fiyatları giderek tırmanmaya başladı.

Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi'nin Körfez ülkelerinin enerji ihracatını haftalar içinde durdurabileceğini ve bunun petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara çıkarabileceğine söyledi. Petrolde 3 haneli endişeler nedeniyle yukarı yönlü hareket hızlandı. Brent Petrol 20 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

SADECE DOKUZ BOŞ PETROL SÜPER TANKERİ

Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle Basra Körfezi'nde gemi sayısı giderek azaldı. Dünya petrol ticaretinin yüzde 20'sinin yapıldığı körfezde yalnızca dokuz boş, çok büyük ham petrol tankeri kaldı.

KATAR'DAN DÜNYAYI SARSACAK UYARI

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, savaşın uzaması halinde petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

Kaabi, "Henüz mücbir sebep ilan etmeyen tüm üreticilerin önümüzdeki günlerde bunu yapmak zorunda kalacağını düşünüyoruz. Bu durum devam ederse Körfez bölgesindeki tüm ihracatçılar mücbir sebep ilan etmek zorunda kalabilir." dedi.

BRENT PETROL 90 DOLARI AŞTI

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 90 doları aştı. Dün 85,41 dolardan kapanan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 16.54 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 5,67 artışla 90,25 doları gördü. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 20 Nisan 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.

100 DOLARI ÇOK YAKINDA GÖREBİLİR

Uzmanlar petrol fiyatlarının çatışmaların devam etmesi halinde birkaç gün içinde 100 doları görebileceğini belirtiyor. Uzmanlar 200 dolar ihtimalini de değerlendiriyor.

ABD basınına konuşan Eski bir Beyaz Saray yetkilisi Bob McNally, "Piyasanın Hürmüz'ün kapatılmasının kısa bir kesintiden ziyade haftalarca süren bir olay olduğunu kabul etmesiyle Brent'in önümüzdeki günler ila haftalar içinde varil başına 100 dolar ve üzerine ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.

IMF PETROL ŞOKU İÇİN TEYAKKUZA GEÇTİ

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş küresel enerji piyasalarını ve tedarik zincirlerini tehdit ederken, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, dış ödemeler dengesi sarsılan ülkeler için devreye girmeye hazır olduklarını açıkladı.

IMF'nin analizlerine göre, enerji fiyatlarında yaşanacak olası bir artışın küresel ekonomi üzerindeki maliyeti ortaya kondu.

Enerji fiyatlarında bir yıl sürecek yüzde 10'luk bir artışın, küresel enflasyonu 40 baz puan yukarı çekmesi bekleniyor.

Aynı senaryoda küresel büyümenin yüzde 0,2 oranında yavaşlayacağı öngörülüyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN PETROLE SON 3.5 YILIN EN BÜYÜK ZAMMI

Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki çatışmaların ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın fiilen durması nedeniyle petrol fiyatlarına son 3.5 yılın en büyük zammını yaptı.

Devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Arab Light'ın Asya fiyatını bölgesel göstergeye göre Nisan ayı petrol fiyatını varil başına 2.50 dolara çıkarttı.

Şirket ayrıca Avrupa ve Akdeniz pazarına yönelik fiyatları 3,50 dolar, Kuzey Amerika'ya yönelik fiyatları ise 2,50 dolar yükseltti.

TRUMP YÖNETİMİNDEN 20 MİLYAR DOLARLIK PROGRAM

Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselişin ardından, Trump yönetimi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında trafiğin neredeyse durduğu Hürmüz Boğazı'nda nakliyeyi canlandırmayı amaçlayan 20 milyar $'lık bir reasürans programını duyurdu.

The ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Şirketi. cuma günü yaptığı açıklamada, ticareti istikrara kavuşturmak için Körfez bölgesinde savaş riski de dahil olmak üzere deniz reasüransı uyguladığını söyledi. Yapılan açıklamaya göre tesis, haddeleme bazında yaklaşık 20 milyar $ "'a kadar zarar sigortalayacak ve şimdilik yalnızca gemiler için geçerli olacak.