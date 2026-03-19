Petrolde LNG fırtınası! Brent tarihi rekora koşuyor, 200 dolar çok uzak değil uyarısı geldi

Petrol fiyatları ABD/İsrail - İran arasındaki savaşıyla giderek alev alıyor. Savaş 19 gündür devam ederken petrol fiyatları 100 doların altına sarkmasının ardından sert yükselişe geçti. Brent Petrol, bugün yüzde 8,4 artarak 116 dolara ulaştı. 9 Mart'ta 120 dolar ile rekor kıran petrol fiyatları için bankacılık devleri peş peşe uyardı. Citi 200 dolara işaret ederken, analistler 200 dolar ve üstünün artık uzak olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 19.03.2026 12:55
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ile Orta Doğu'yu yeniden kaosa sürüklemesi petrol fiyatlarında ateşi yükseltti. Irak'tan Türkiye'ye yeniden petrol akışıyla 100 doların altına gerileyen petrol fiyatları, İran'ın ilk kez Katar'daki LNG üretim üssünü vurmasıyla yeniden yükselişe geçti.

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda bir günde yüzde 8,4 artarak 116 doları geçti. 9 martta görülen 120 dolarlık zirveye yaklaşan petrol fiyatları için uyarılar peş peşe geldi.

BRENT PETROL ZİRVEYE ÇOK YAKIN

Dün 111,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,38 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,4 artışla 116,45 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,41 dolardan alıcı buldu.

ORTA DOĞU PETROL İHRACATI NEREDEYSE ÜÇTE BİR AZALDI

ING emtia stratejistlerinin bugün erken saatlerde yaptıkları analize göre çatışmalar nedeniyle Irak, üretimi günde 2,9 milyon varil azalttı. Suudi Arabistan'da kesintiler 2-2,5 milyon varil aralığında. BAE 1,5 milyon, Kuveyt ise 1,3 milyon varil günlük üretim düşüşü yaşad, toplamda, günlük 7 milyon varilden fazla petrol piyasadan çekilmiş durumda.

Kpler verilerine göre, Şubat ayında Orta Doğu'dan günlük petrol ve yakıt ihracatı 25,13 milyon varil seviyesindeyken, Mart ortasında bu rakam 9,71 milyon varile kadar geriledi. Vortexa'nın verileri daha da ciddi bir tablo çiziyor; Şubat ortalaması 26,1 milyon varil iken, Mart ortası günlük ihracat sadece 7,5 milyon varil.

Uluslararası Enerji Ajansı, yıl başında piyasada günlük 3,7 milyon varil fazla olacağını öngörüyordu. Ancak krizle birlikte bu fazlalık ortadan kalktı ve toplamda 10 milyon varil günlük üretim durdu.

200 DOLARIN ÜSTÜ ARTIK ŞAŞIRTICI DEĞİL

ABD'li finans kuruluşu Citi'nin analizine göre, çatışmaların derinleşmesiyle petrol arzında yaşanacak şoklar Brent petrolü ilk etapta 110-120 dolar aralığına çıkarabilir. Kurum, jeopolitik risklerin tırmanmasının devam etmesi halinde fiyatların 150-200 dolara ulaşma ihtimaline de dikkat çekiyor.

Londra merkezli bir şirketin CEO'su Greg Newman, "Şu anda 150 dolar seviyesindeyiz ama 200 doları görmek hiç de şaşırtıcı olmaz. Mevcut kriz, arz kesintilerine denk geliyor" diye uyarırken, baş stratejist Chris Watling ise, "Petrol, arz sıkıntısı olduğunda parabolik şekilde yükselir; 200 hatta 250 doları görmek şaşırtıcı olmaz" yorumunu yaptı.

KISA VADELİ DÜŞÜŞ BEKLEYENLER DE VAR

Bazı analistler, Mart sonunda çatışmaların hızlı şekilde sona ereceğini varsayarak Brent'in 100 doların, WTI'ın 90 doların altına düşeceğini öngörüyor. Ancak mevcut göstergeler bunun olası olmadığını gösteriyor.