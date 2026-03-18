Petrolde 150-200 dolar riski kapıda! Bankacılık devi asıl şok için akaryakıta işaret etti
Petrol fiyatları ABD/İsrail - İran arasındaki savaşıyla giderek alev alıyor. Savaş 19 gündür devam ederken petrol fiyatları bugün sert dalgalandı. ABD'de motorin fiyatı 5 doların üzerine çıkarak Aralık 2022'den bu yana ilk kez bu seviyeyi aştı. Benzin fiyatı ise 3,68 dolara çıkarak Katrina Kasırgası'ndan bu yana en yüksek aylık sıçramayı gerçekleştirdi. Goldman Sachs ise savaşın asıl şokunun petrolden çok akaryakıt gibi rafine ürünlerde olacağı konusunda uyardı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.03.2026 08:24
Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 09:46