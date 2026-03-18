Petrolde 150-200 dolar riski kapıda! Bankacılık devi asıl şok için akaryakıta işaret etti

Petrol fiyatları ABD/İsrail - İran arasındaki savaşıyla giderek alev alıyor. Savaş 19 gündür devam ederken petrol fiyatları bugün sert dalgalandı. ABD'de motorin fiyatı 5 doların üzerine çıkarak Aralık 2022'den bu yana ilk kez bu seviyeyi aştı. Benzin fiyatı ise 3,68 dolara çıkarak Katrina Kasırgası'ndan bu yana en yüksek aylık sıçramayı gerçekleştirdi. Goldman Sachs ise savaşın asıl şokunun petrolden çok akaryakıt gibi rafine ürünlerde olacağı konusunda uyardı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 18.03.2026 08:24 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 09:46
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş ile Orta Doğu'yu yeniden kaosa sürüklemesi petrol fiyatlarında ateşi yükseltti.

Savaşın hemen ardından 120 dolar ile tarihi rekora imza atan Brent petrol yeniden 100 dolara çıktı. Brent petrol bugün sert bir dalgalanma yaşadı.

PETROL SERT DALGALANDI

Petrol, 103 dolar seviyesinden hızla düşerek 100 dolar seviyesine yaklaştı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,6 düşüşle 101 dolara çekildi. ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 3,2 düşüşle 93 dolara çekildi.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede akaryakıt fiyatları yükseldi, enflasyon tehlikesi yeniden baş gösterdi.

ABD ŞOKU HAFİFLETMEK İÇİN TÜM SEÇENEKLERİ KULLANDI

ABD, artan petrol ve benzin fiyatlarını frenlemek için acil durum araçlarının çoğunu (SPR sürümü, feragatler, tanker desteği) zaten kullandı, ancak bu önlemlerin etkisi sınırlı oldu.

Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapatılması, küresel arzdan günde 17 milyon varilin eksilmesine yol açacağı tahmin ediliyor. Bu durumu hiçbir rezervin veya alternatif rotanın tamamen telafi etmesinin zor olması bekleniyor.

PETROL 150-200 DOLARA YÜKSELEBİLİR

Kesinti devam ederse, petrol 150–200 doların üzerine yükselebilir. Bu durumun artan yakıt maliyetleri ve küresel istikrarsızlık da dahil olmak üzere büyük ekonomik ve politik etkileri tetiklemesi bekleniyor. Analistler, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde başta Başkan Trump olmak üzere görevdeki liderlere ekonomik şok ve büyük bir siyasi şok yaşatabileceği konusunda uyarıyor.

ASIL ŞOK PETROLDEN ÇOK RAFİNE ÜRÜNLERDE OLACAK

Goldman Sachs analistleri, fiyat baskısının ham petrolden çok rafine ürünlerde yoğunlaştığını belirtti. Banka, özellikle jet yakıtı ve dizeldeki fiyat artışları, orta ve ağır ham petrol arzındaki aksaklıklara dikkat çekti.

ABD'DE MOTORİN VE BENZİN HIZLA YÜKSELDİ

ABD'nin Orta Doğu'da yaktığı ateş, kendisini vurmaya başladı. Motorin fiyatı 5 doların üzerine çıkarak Aralık 2022'den bu yana ilk kez bu seviyeyi aştı. Benzin fiyatı ise 3,68 dolara çıkarak Katrina Kasırgası'ndan bu yana en yüksek aylık sıçramayı gerçekleştirdi.

DİZEL EKONOMİNİN "CAN DAMARI"

ABD medyasının aktardığına göre dizel; taşımacılık, tarım ve inşaat sektörlerinin temel yakıtı olması nedeniyle ABD ekonomisinde kritik öneme sahip. Fiyatlardaki hızlı artış, lojistik maliyetlerinden gıda fiyatlarına kadar geniş bir alanda zincirleme etki yaratma potansiyeli taşıyor.

ISINMA MALİYETLERİ DE ARTIYOR

U.S. Energy Information Administration verilerine göre, dizelle benzer özellik taşıyan konut ısıtma yakıtlarının fiyatı da galon başına 5 doların üzerine çıktı. Bu durum, hane halkı harcamaları üzerinde ek baskı oluşturuyor.