Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

TRUMP'TAN PETROL PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol ve benzinin ABD limanları arasında taşınmasını kolaylaştıran deniz taşımacılığı muafiyetinin uzatılmasını değerlendirdiği öğrenildi. ABD basınına konuşan kaynaklara göre Trump yönetimi bunun için ABD limanları arasında mal taşıyan gemilerin ABD yapımı, ABD mülkiyetinde, ABD bayraklı ve Amerikan mürettebatlı olmasını zorunlu kılan korumacı bir yasa olan 1920 Jones Yasası kapsamındaki haklarından feragat edecek.