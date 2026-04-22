Trend Galeri Trend Ekonomi Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile atşkesi süresiz uzatmasına rağmen petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler nedeniyle yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Brent Petrol, 100 dolar eşiğinin hemen altında fiyatlanırken, Hürmüz'ün kapalı kalmasının resesyonu tetikleyebileceği konusunda uyarı yapıldı. Aynı zamanda Citi, boğazdaki trafik akışının bir ay daha aksamaması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 110 dolara yükselebileceğini belirtti. Öte yandan Trump yönetiminin petrol fiyatlarına karşı planı ortaya çıktı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 09:39
Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan Orta Doğu'daki enerji sevkiyatı krizi Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmasıyla sona ermişti. Petrol fiyatları yüzde 10'u aşkın bir kayıp yaşanırken, İran'ın dünya ticaretinin kalbi olan boğazı yeniden kapatması piyasalarda tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.

Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile süresiz ateşkes ilan etmesine rağmen Brent Petrol 100 dolar eşiğinde fiyatlanmayı sürdürdü.

Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

PETROL FİYATLARINDA ATEŞ YÜKSEK

Petrol fiyatları iki günlük yükselişini bugün de korudu. Brent petrol, önceki iki seansta yaklaşık yüzde 9 yükseldikten sonra varil başına 99 doların altında işlem görürken, ABD ham petrolü 90 dolar civarında seyrediyor.

Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

HÜRMÜZ RİSKİ RESESYONU TETİKLEYEBİLİR

ABD Basınına konuşan enerji alım satımı yapan dünyanın önde gelen şirketleri küresel resesyon riskinin arttığı konusunda uyarıda bulundu. Önde gelen petrol şirketi CEO'su Russell Hardy çeşitli kaynaklardan stokların çekildiğine işaret ederek. "Arzı ödünç aldık. Ancak bunu sonsuza kadar yapamazsınız. Bu talebi kısıtlamak zorunda kalmanın resesyonist sonuçları vardır" dedi.

Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

Hardy, savaşın şu ana kadar günlük yaklaşık 4 milyon varillik talebi ortadan kaldırdığını, Hürmüz Boğazı kapalı kalırsa bu rakamın artacağını söyledi.

Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

TRUMP'TAN PETROL PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol ve benzinin ABD limanları arasında taşınmasını kolaylaştıran deniz taşımacılığı muafiyetinin uzatılmasını değerlendirdiği öğrenildi. ABD basınına konuşan kaynaklara göre Trump yönetimi bunun için ABD limanları arasında mal taşıyan gemilerin ABD yapımı, ABD mülkiyetinde, ABD bayraklı ve Amerikan mürettebatlı olmasını zorunlu kılan korumacı bir yasa olan 1920 Jones Yasası kapsamındaki haklarından feragat edecek.

Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

KRİZ SÜRERSE 110 DOLARI GÖREBİLİRİZ

Ateşkesin süresiz uzamasına rağmen Boğaz'dan geçiş ile üretimin mayıs ayı boyunca kademeli olarak normalleşmesi halinde bile toplam küresel ham petrol ve ürün stoklarının yaklaşık 900 milyon varil düşmesi bekleniyor. Citigroup analistlerine göre Hürmüz Boğazı'nın 1 ay daha kapalı kalması durumunda petrol fiyatları varil başına 110 dolara yükselebilir.

Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı

IRAK BAŞKA YOLLAR ARAMAYA BAŞLADI

Yaklaşık bir ay önce Iran ile yapılan geçici anlaşma sayesinde geçişlere izin verilse de Hürmüz Kanalı'ndaki aksaklıklar nedeniyle Irak'ın petrol ihracatı %80'e varan oranda çöktü. Başka yollar arayan Irak yönetimi Suriye ile Irak arasında yer alan ve 2013 yılından bu yana kapalı olan Yarubiye-Rabia Sınır Kapısını yeniden açtı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#BRENT PETROL #HÜRMÜZ BOĞAZI #DONALD TRUMP