Petrolde tansiyon hala yüksek! Resesyon riski kapıda, 110 dolar uyarısı yapıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile atşkesi süresiz uzatmasına rağmen petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'na yönelik endişeler nedeniyle yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Brent Petrol, 100 dolar eşiğinin hemen altında fiyatlanırken, Hürmüz'ün kapalı kalmasının resesyonu tetikleyebileceği konusunda uyarı yapıldı. Aynı zamanda Citi, boğazdaki trafik akışının bir ay daha aksamaması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 110 dolara yükselebileceğini belirtti. Öte yandan Trump yönetiminin petrol fiyatlarına karşı planı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:20
Güncelleme Tarihi: 22.04.2026 09:39