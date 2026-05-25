Petrolde yüzde 5'lik sert kayıp: 2 kritik detay dikkat çekti! Fiyatlar düşmeye devam edecek mi?
Orta Doğu'da İran ve ABD çatışmalarının sona ereceğine dair haber akışları ile petrol pazartesi günü Asya piyasalarında açılışta sert düşüşler yaşadı. Brent petrol ve WTI petrolü yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Savaşın başlaması sonrası dünya ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanması yüksek faiz ve enflasyon korkularını körükleyerek ekonomik göstergelerde bozulmalara neden oldu. Olumlu haber akışıyla petrol fiyatları düşerken piyasalarda enflasyon endişeleri geriledi. İşte petrol piyasalarında son durum…
Giriş Tarihi: 25.05.2026 08:06
Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 08:07