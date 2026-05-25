Petrolde yüzde 5’lik sert kayıp: 2 kritik detay dikkat çekti! Fiyatlar düşmeye devam edecek mi?

Trend Galeri Trend Ekonomi

Orta Doğu'da İran ve ABD çatışmalarının sona ereceğine dair haber akışları ile petrol pazartesi günü Asya piyasalarında açılışta sert düşüşler yaşadı. Brent petrol ve WTI petrolü yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Savaşın başlaması sonrası dünya ticaretinin yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanması yüksek faiz ve enflasyon korkularını körükleyerek ekonomik göstergelerde bozulmalara neden oldu. Olumlu haber akışıyla petrol fiyatları düşerken piyasalarda enflasyon endişeleri geriledi. İşte petrol piyasalarında son durum…

Giriş Tarihi: 25.05.2026 08:06 Güncelleme Tarihi: 25.05.2026 08:07
Washington-Tahran hattında süren çatışmalar dünya ekonomisini olumlu olarak etkilerken enflasyon endişeleri piyasalara hâkim oldu. Anlaşmaya yönelik olumlu sinyallerin gelmesi piyasalarda tansiyonu düşürürken petrol fiyatları da geriledi.

BRENT PETROL 100 DOLARIN ALTINDA

Gelişmeler sonrasında Brent petrolü 100 doların altına inerek 98,27 dolardan işlem görürken, WTI petrolü de 91,63 dolara geriledi. ABD ve İran arasında diplomatik temasların artması piyasaları yatıştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile mutabakat zaptına yönelik müzakerelerde "önemli mesafe kat edildiğini" açıkladı. Trump, "Truth Social" platformundaki paylaşımında, anlaşmanın nihai detaylarının halen müzakere edildiğini ve kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILACAK MI?

ABD basınında yer alan haberlere göre, tarafların savaşın tamamen sona erdirilmesine yönelik 60 günlük bir mutabakat üzerinde çalıştığı ve bu süreçte uranyum zenginleştirme faaliyetleri ile yaptırımların da masadaki başlıklar arasında yer aldığı öne sürüldü.

İki taraf arasındaki anlaşmanın öncelikli amacı Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, savaşın sona ermesi ve İran'ın zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçmesi olacak. Anlaşmanın ilk aşaması, ateşkesin 60 gün uzatılmasını içeriyor. Sonraki süreçte boğazdan geçişin yeniden başlaması ve nükleer müzakerelerin devam etmesi olacak.

İran haber ajansı Tasnim'in haberine göre, bir anlaşmaya varılması halinde boğazdan geçen gemi sayısının 30 gün içinde savaş öncesi seviyelere dönebilecek.

Öte yandan boğazın tamamen açılması büyük Asya ekonomileri için önemli bir rahatlama sağlarken petrol fiyatlarını önemli ölçüde düşürebilir.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
