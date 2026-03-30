Petrolün ateşi yükseldi! Aylık rekora koşuyor, Hürmüz şoku batıya ilerliyor! İşte savaşın asıl kazananı

Trans-Sahra Doğalgaz Boru Hattı, Nijerya gazını Nijer ve Cezayir üzerinden Avrupa'ya taşımayı hedefliyor. Yaklaşık 4.128 kilometre uzunluğundaki hattın önemli bir kısmı tamamlanmış durumda ve projenin 2027'de yıllık 30 milyar metreküp gaz taşıması planlanıyor. Bu girişim, Avrupa'nın Rus enerjisine bağımlılığını azaltma stratejisinin önemli bir parçası olarak görülüyor.