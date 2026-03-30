Trend Ekonomi
Petrolün ateşi yükseldi! Aylık rekora koşuyor, Hürmüz şoku batıya ilerliyor! İşte savaşın asıl kazananı
Orta Doğu'da yaşanan çatışmaların şiddetlenmesiyle petrol fiyatları sert yükselişini sürdürüyor. Haftayı son 45 ayın zirvesinde kapatan Brent Petrol, Husiler'in savaşa dahil olması ve ABD'nin bölgeye asker göndermesiyle 116,75 dolara çıktı. Petrol fiyatları aylık rekora koşarken, Hürmüz'de başlayan petrol şoku batıya ileriliyor. Orta Asya'da başlayan enerji savaşının asıl kazanının ise Afrika olması bekleniyor. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 30.03.2026 07:32