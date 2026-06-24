Pırlanta ve mücevher meraklıları dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı, kuyumcular artık böyle satamayacak

YAPAY OLDUĞUNU BELİRTMEK ZORUNLU OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle laboratuvar ortamında üretilen ya da insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taşlar, satışa sunulurken açık ve görünür şekilde belirtilmek zorunda olacak.

Bu ürünlerde "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birinin; etiket, sertifika, fatura, internet sitesi ve reklam-tanıtım materyallerinde yer alması zorunlu hale getirildi.