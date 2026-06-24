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Pırlanta ve mücevher meraklıları dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, kuyumcular artık böyle satamayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme pırlanta ve mücevher meraklıları için önemli değişikliler getirdi. Yeni düzenlemeye göre artık kuyumcular "laboratuvar üretimi değerli taşları" bakanlığın belirttiği kavramların dışında ve aynı alanda satamayacak.

AA
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:04
Pırlanta ve mücevher meraklıları dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı, kuyumcular artık böyle satamayacak

Ticaret Bakanlığı, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla laboratuvar ortamında üretilen kıymetli taşların kuyumcularda satışına ilişkin yeni kurallar getirdi.

Pırlanta ve mücevher meraklıları dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı, kuyumcular artık böyle satamayacak

YAPAY OLDUĞUNU BELİRTMEK ZORUNLU OLACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle laboratuvar ortamında üretilen ya da insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taşlar, satışa sunulurken açık ve görünür şekilde belirtilmek zorunda olacak.

Bu ürünlerde "sentetik", "laboratuvar üretimi", "yapay üretim" veya Bakanlıkça uygun görülen benzer ibarelerden en az birinin; etiket, sertifika, fatura, internet sitesi ve reklam-tanıtım materyallerinde yer alması zorunlu hale getirildi.

Pırlanta ve mücevher meraklıları dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı, kuyumcular artık böyle satamayacak

AYNI RAFTA SATAMAYACAK

Düzenleme kapsamında laboratuvar üretimi taşlar ile doğal kıymetli taşların tüketiciyi yanıltmayacak şekilde ayrı alanlarda sergilenmesi gerekecek.

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Pırlanta ve mücevher meraklıları dikkat! Resmi Gazete’de yayımlandı, kuyumcular artık böyle satamayacak

Kuyum işletmeleri, mağaza vitrinlerinde ve satış alanlarında bu ürünleri fiziksel olarak da ayırmak zorunda olacak. İnternet satışlarında ise ayrı kategoriler altında listelenmeleri şart koşulacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TİCARET BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE