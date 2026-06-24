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Pırlanta ve mücevher meraklıları dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, kuyumcular artık böyle satamayacak
Pırlanta ve mücevher meraklıları dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, kuyumcular artık böyle satamayacak
Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme pırlanta ve mücevher meraklıları için önemli değişikliler getirdi. Yeni düzenlemeye göre artık kuyumcular "laboratuvar üretimi değerli taşları" bakanlığın belirttiği kavramların dışında ve aynı alanda satamayacak.
Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 10:04