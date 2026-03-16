Piyasalarda kritik faiz haftası: Merkez bankaları savaşında gölgesinde karar verecek

Hürmüz Boğazı, kapalı kalmaya devam ederken İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşın bugün 17. günü. Petrol fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak maliyetlerin artması bununla beraber enflasyon riskinin tüm dünya için yeniden gündeme gelmesi endişeye neden oldu. Merkez bankalarının savaş ortamında sıkılaşacağı beklentileri güçlendi.