Piyasalarda tahvil rallisi! Enflasyon endişeleri faizleri yükseltti
İran ve ABD arasında süren gerilimin sağlıklı bir müzakere ile son bulamaması enflasyon baskısını piyasalara yansıtıyor. ABD 30 yıllık tahvil getirileri 20 yılın zirvesine yükseldi. Japonya tahvilleri de enerji kaynaklı enflasyon şokuna yönelik artan endişelerle Eylül 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Avrupa'da da benzer bir tablo görülüyor. Tahvil piyasalarındaki yukarı yönlü grafikler, faize kararlarına yönelik beklentileri de ortaya koyuyor.
Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:16
Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 10:27