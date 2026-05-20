Piyasalarda tahvil rallisi! Enflasyon endişeleri faizleri yükseltti

İran ve ABD arasında süren gerilimin sağlıklı bir müzakere ile son bulamaması enflasyon baskısını piyasalara yansıtıyor. ABD 30 yıllık tahvil getirileri 20 yılın zirvesine yükseldi. Japonya tahvilleri de enerji kaynaklı enflasyon şokuna yönelik artan endişelerle Eylül 1996'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Avrupa'da da benzer bir tablo görülüyor. Tahvil piyasalarındaki yukarı yönlü grafikler, faize kararlarına yönelik beklentileri de ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 10:27
İran ile ABD arasında 28 Şubat tarihinde başlayan ve küresel ekonomiyi büyük bir sorunun içine iten savaş sürüyor. Yapılan müzakerelerden bir sonuç alınamaması, petrol fiyatlarının yükselmesine ve enflasyon endişelerinin artmasına neden oluyor. Faiz beklentilerinin artmasıyla tüm dünyada tahvil piyasaları yönünü yukarı çevirdi.

ABD TAHVİLLERİNDE SATIŞ BASKISI

Merkez bankalarının faiz artırımlarına gidebileceği beklentileri nedeniyle ABD tahvillerinde satış baskısı devam etti. ABD 30 yıllık tahvil getirisi salı günü yüzde 7 artış beraber yüzde 5,20 seviyelerini gördü. Bu seviyeler son olarak 2007 finans krizinde görüldü.

Öte yandan ABD enflasyon verileri nisan ayında beklentilerin oldukça üzerinde gelerek yüzde 3,8 olarak açıklandı. Bu durumda piyasalar ABD tahvillerinde faizlerin bir süre daha yüksek kalmasını bekliyor. Yakında göreve başlayacak Kevin Warsh belirsizliği de piyasalar üzerinde baskıya neden oldu.

JAPON TAHVİLLERİ 19962DAN BERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Japonya devlet tahvilleri kaynaklı enflasyon şokuna ilişkin artan endişelerin Japonya Merkez Bankası'nı yüksek faiz politikalarına yönelik beklentileri ile Eylül 1996'dan bu yana en yüksek seviyelere yükseldi.

Japonya ekonomisinin 1. çeyrekte %0,5 büyüdü. Piyasa beklentisi olan yüzde 0,4'ü aşmış bulunuyor. Bu oranlar 2024'ün 3. çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme hızını kaydettiğini gösterdi. Tahvil faizlerinin yükselmesine neden olan diğer gelişmeler ise Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine fiilen kapalı olması, petrol fiyatlarını yükseltmesi ve küresel enflasyon baskılarının artması.

Yükselen emtia fiyatlarına yönelik olarak Başbakan Sanae Takaichi'nin maliye bakanlığından ek bütçe hazırlamasını istemesi de Japon tahvil faizlerini yukarı itti.

AVRUPA'DA DA FAİZLER YÜKSELİYOR

Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi, %3,2'ye ulaşarak 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Brent fiyatlarının geçtiğimiz günlerde 4 yılın zirvesine yükselmesi sonrası piyasalarda tedirginlik arttı. Piyasalar Avrupa Merkez Bankası'nın önümüzdeki ay 25 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını %80 olarak değerlendiriyor. Euro Bölgesi büyümesi, Orta Doğu ile ilgili enerji kısıtlamaları nedeniyle 2026'nın ilk çeyreğinde %0,1'e gerileyerek 2025'in ikinci çeyreğinden bu yana en zayıf seviyeye ulaştı. Avrupa ve Asya genelinde tahvil getirileri yüksek seviyelerde seyrediyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
