Piyasalarda tahvil rallisi! Enflasyon endişeleri faizleri yükseltti

Japonya ekonomisinin 1. çeyrekte %0,5 büyüdü. Piyasa beklentisi olan yüzde 0,4'ü aşmış bulunuyor. Bu oranlar 2024'ün 3. çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme hızını kaydettiğini gösterdi. Tahvil faizlerinin yükselmesine neden olan diğer gelişmeler ise Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine fiilen kapalı olması, petrol fiyatlarını yükseltmesi ve küresel enflasyon baskılarının artması.