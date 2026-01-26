Trend Galeri Trend Ekonomi Piyasaların gözü TÜİK'te! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yeni yılın ilk ayına dair ekonomik veriler için geri sayım başladı. Memur ve emekli maaşlarının ardından, 2026 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak ayı enflasyon oranı, hem piyasaların yönünü hem de yıl sonu hedeflerini belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek olan veri, Ocak ayındaki fiyat hareketliliğini resmi rakamlarla ortaya koyacak. Peki, Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, piyasa katılımcılarının Ocak ayı beklentisi ne yönde? İşte ekonomi takvimi ve ilk tahminler.

Giriş Tarihi: 26.01.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:31