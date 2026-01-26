Trend Galeri Trend Ekonomi Piyasaların gözü TÜİK'te! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Piyasaların gözü TÜİK'te! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yeni yılın ilk ayına dair ekonomik veriler için geri sayım başladı. Memur ve emekli maaşlarının ardından, 2026 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak ayı enflasyon oranı, hem piyasaların yönünü hem de yıl sonu hedeflerini belirleyecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek olan veri, Ocak ayındaki fiyat hareketliliğini resmi rakamlarla ortaya koyacak. Peki, Ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, piyasa katılımcılarının Ocak ayı beklentisi ne yönde? İşte ekonomi takvimi ve ilk tahminler.

Giriş Tarihi: 26.01.2026 11:27 Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:31
Piyasaların gözü TÜİK’te! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Yıllık bazda düşüş trendine giren enflasyonun, Ocak ayında mevsimsel etkiler ve asgari ücret zammının fiyatlara yansımasıyla nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu. Merkez Bankası'nın para politikası ve faiz kararları takibinde en kritik veri olan TÜFE rakamları, yerli ve yabancı yatırımcıların takibinde

Piyasaların gözü TÜİK’te! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2026 OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK, her ayın enflasyon verisini bir sonraki ayın ilk haftasında kamuoyuyla paylaşmaktadır. Buna göre Ocak ayı takvimi şu şekildedir:

Açıklanma Tarihi: 3 Şubat 2026 Salı

Açıklanma Saati: Saat 10:00 itibarıyla TÜİK'in resmi internet sitesinden duyurulacaktır.

Piyasaların gözü TÜİK’te! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin Ocak ayı verisine dair öngörüleri şekillenmeye başladı:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Piyasaların gözü TÜİK’te! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Buna göre, ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Piyasaların gözü TÜİK’te! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

Piyasaların gözü TÜİK’te! 2026 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?