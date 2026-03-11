Plastik kaşık, bardak, pipet tarih oluyor! Tek kullanımlık ürünlerin kaldırılması için düğmeye basıldı

1.5 MİLYAR TL TASARRUF

Yıl içinde yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle birlikte yıllık 1.5 milyon ton karbondioksite eş değer karbon salımı engellenecek, yıllık yaklaşık 1.5 milyar liralık atık yönetim maliyetinden tasarruf edilecek. Bakanlık yeni yönetmelik için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile bir araştırma yaparak vatandaşların tek kullanımlık plastik ürünlere karşı tutumlarını inceledi.

Araştırmaya göre, bireylerin yüzde 77.65'i günlük hayatlarında tek kullanımlık plastikleri daha az kullanmayı destekliyor. Yine vatandaşların yüzde 80.12'si söz konusu plastik ürünlerin yerine metal, porselen, seramik gibi çok defa kullanılabilen ürünlerin kullanımına da sıcak bakıyor.