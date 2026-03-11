Trend
Plastik kaşık, bardak, pipet tarih oluyor! Tek kullanımlık ürünlerin kaldırılması için düğmeye basıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğada yüzyıllarca yok olmayan tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımdan kaldırılması için düğmeye bastı. Taslağı büyük oranda tamamlanan yeni yönetmelikle 1.5 milyarlık atık yönetim maliyetinden tasarruf edilecek
