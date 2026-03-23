Ramazan Bayramı’nda Ulaşım Rekoru: Kaç milyon araç geçiş yaptı? En çok hangi ulaşım aracı tercih edildi?

RAYLI SİSTEMLERDE MİLYONLAR YOLCULUK YAPTI

İstanbul'da Marmaray ve diğer raylı sistemler yoğun ilgi gördü. Marmaray hattı 1 milyon 790 bin 733 yolcuya hizmet verirken, Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 44 bin 898, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattını ise 114 bin 371 kişi kullandı.

Ankara'da Başkentray ile 249 bin 880 kişi taşınırken, kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 199 bin 882 yolcuya hizmet verdi.