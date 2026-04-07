Rus Urals petrolü 13 yılın zirvesinde! Fiyatlar 116 doları aştı

Rus Urals petrolü 13 yılın zirvesinde! Fiyatlar 116 doları aştı

İran kaynaklı petrol rallisinin etkisiyle Rusya'nın Urals ham petrolü tarihi seviyelere yükseldi; fiyatlar bütçe varsayımının neredeyse iki katına çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2026 15:50
Küresel petrol piyasalarında İran merkezli yükseliş dalgası, Rusya'nın ana ihracat ürünü olan Urals petrolünün fiyatlarını son 13 yılın en yüksek seviyesine taşıdı.

Argus Media verilerine göre, 2 Nisan'da Rusya'nın Baltık kıyısındaki önemli ihracat noktalarından Primorsk Limanı'nda Urals petrolünün varil fiyatı 116,05 dolara ulaştı.

Nakliye maliyetleri hariç hesaplanan bu seviye, Rusya'nın 2024 bütçesinde baz alınan yaklaşık 59 dolarlık ortalama petrol fiyatının neredeyse iki katına denk geliyor.

Ukrayna'daki savaş sürerken elde edilen bu yüksek gelirlerin, Kremlin'in mali baskılarını bir ölçüde hafiflettiği değerlendiriliyor.

FARKLI LİMANLARDA YÜKSEK FİYATLAR

Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı'nda Urals petrolünün varil fiyatı 114,45 dolara kadar yükseldi.

Öte yandan Batı limanlarında Urals petrolünün Brent petrol'e göre iskontosu 27,75 doların altına gerileyerek Aralık ortasından bu yana en düşük seviyeye indi.

Urals petrolü Hindistan pazarına ulaştığında ise Brent üzerine primli işlem görmeye başladı. İki hafta önce 3,9 dolar olan primin 6,1 dolara yükseldiği kaydedildi.

SALDIRILAR GELİR ARTIŞINI SINIRLIYOR

Buna karşın Moskova'nın artan petrol gelirleri, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle sınırlı kalıyor. Özellikle Baltık kıyısındaki limanlara düzenlenen saldırıların deniz taşımacılığını aksattığı ve ihracat gelirlerini baskıladığı ifade ediliyor.