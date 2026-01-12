SABAH yazdı: Konkordato hilesine ceza yağdı! 10 denetçinin izni iptal 14 denetçiye para cezası

KGK de konkordato denetimlerine ilişkin inceleme işlemlerini yürütüyor. Yapılan incelemelerde, kuruma bildirilmeyen çok sayıda konkordato denetimi olduğu görüldü. 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 olurken bunlardan sadece 2 bin 83'ünün kuruma bildirildiği tespit edildi. KGK'ye bildirilen denetimlerin yüzde 87'sinin sadece 16 denetim kuruluşu tarafından yapıldığı belirlendi. Bu da konkordato işlerinin belirli denetim kuruluşlarında yoğunlaştığını gösterdi.