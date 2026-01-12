Trend
Galeri
Trend Ekonomi
SABAH yazdı: Konkordato hilesine ceza yağdı! 10 denetçinin izni iptal 14 denetçiye para cezası
SABAH yazdı: Konkordato hilesine ceza yağdı! 10 denetçinin izni iptal 14 denetçiye para cezası
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konkordato sürecini suistimal eden denetimlere yönelik kapsamlı yaptırım kararı aldı. 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi. 14 denetim kuruluşuna 82.1 milyon lira idari para cezası uygulandı. İşte sürece dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 12.01.2026 07:31