Trend Galeri Trend Ekonomi Savaş en çok onları vurdu! İşte KOBİ’ler için dayanıklılık kalkanı olacak 7 kriz adımı

Savaş en çok onları vurdu! İşte KOBİ’ler için dayanıklılık kalkanı olacak 7 kriz adımı

Savaşlar, ticaret krizleri ve kırılan tedarik zincirleri küçük işletmeleri (KOBİ) en hassas noktadan vurdu. İşte KOBİ'leri küresel belirsizliklere karşı ayakta tutacak 7 dayanıklılık kalkanı...

Metin CAN
Giriş Tarihi: 13.03.2026 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 07:24
Dünya artık eski dünya değil. Savaşlar, ambargolar, kapanan ticaret yolları ve bir gecede değişen enerji fiyatları küçük işletmeleri büyük şirketlerden daha hızlı sarsıyor. Çünkü KOBİ'lerin hata payı az, finansman gücü sınırlı. Ancak doğru hamlelerle bu kırılganlığı azaltmak mümkün. İşte küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde KOBİ'lerin uygulayabileceği 7 kritik adım...

Küresel krizlerde ilk kopan yer tedarik zinciri oluyor. Bir ülkeye ya da tek bir firmaya bağlı ham madde modeli artık riskli. Küçük işletmeler üretimde kullandıkları kritik ürünler için en az iki alternatif kaynak oluşturmalı. Aynı ürün için biraz daha pahalı olsa bile farklı bir ülkeden ikinci bir kanal açmak kriz anında üretimin tamamen durmasını engeller.

"Stok maliyettir" anlayışı uzun yıllar işletmelerin temel prensibiydi. Ancak kriz dönemlerinde bu yaklaşım üretimi kilitleyebilir. Kritik parçalar, hammaddeler veya ithal edilen ara ürünler için minimum güvenlik stoğu oluşturmak artık bir lüks değil, sigorta niteliği taşıyor.

Birçok KOBİ ihracatta tek bir ülkeye yoğunlaşıyor. Ancak savaşlar, ambargolar veya siyasi krizler bu pazarları bir anda kapatabiliyor. Bu nedenle küçük işletmeler satışlarının en az yüzde 20'sini alternatif pazarlara yönlendirmeye çalışmalı. Balkanlar, Afrika ve Orta Asya son dönemde Türk KOBİ'leri için yeni kapılar açıyor.

NAKİT AKIŞINI GÜNLÜK TAKİP EDİN
Kriz dönemlerinde en büyük risk satış düşüşünden çok nakit akışının bozulmasıdır. KOBİ'lerin ay sonu bilançosu yerine haftalık hatta günlük nakit planı yapması gerekiyor. Özellikle tahsilat süreleri uzadığında erken önlem almak işletmenin ayakta kalmasını sağlayabilir.

ENERJİYE BAĞIMLILIĞI AZALTIN
Savaşların ilk etkilediği alanlardan biri enerji fiyatları oluyor. Elektrik ve yakıt maliyetleri küçük işletmelerin giderlerini hızla artırabiliyor. Bu nedenle çatı güneş panelleri, enerji verimli makineler veya ortak enerji yatırımları artık sadece çevreci bir tercih değil, rekabet avantajı haline geliyor.

DİJİTAL SATIŞ KANALLARINI AÇIN
Kriz dönemlerinde fiziki ticaret daralabilir ancak dijital ticaret yeni kapılar açar. E-ihracat platformları, online pazar yerleri ve doğrudan satış kanalları küçük işletmelerin tek bir bölgeye bağlı kalmadan müşteri bulmasını sağlar. Bugün birçok küçük üretici ürünlerini dünyanın farklı ülkelerine internet üzerinden satabiliyor.

KRİZ SENARYOSU YAZIN
Birçok işletme kriz geldiğinde düşünmeye başlar. Oysa güçlü şirketler kriz gelmeden senaryo yazar. "Bir ay satış düşerse ne olur?", "Tedarik kesilirse hangi plan devreye girer?" gibi soruların cevapları önceden belirlenmeli. Basit bir kriz planı bile işletmenin panikle yanlış kararlar almasını engeller.