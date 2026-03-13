Savaş en çok onları vurdu! İşte KOBİ’ler için dayanıklılık kalkanı olacak 7 kriz adımı

Küresel krizlerde ilk kopan yer tedarik zinciri oluyor. Bir ülkeye ya da tek bir firmaya bağlı ham madde modeli artık riskli. Küçük işletmeler üretimde kullandıkları kritik ürünler için en az iki alternatif kaynak oluşturmalı. Aynı ürün için biraz daha pahalı olsa bile farklı bir ülkeden ikinci bir kanal açmak kriz anında üretimin tamamen durmasını engeller.