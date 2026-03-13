Savaş en çok onları vurdu! İşte KOBİ’ler için dayanıklılık kalkanı olacak 7 kriz adımı

Dünya artık eski dünya değil. Savaşlar, ambargolar, kapanan ticaret yolları ve bir gecede değişen enerji fiyatları küçük işletmeleri büyük şirketlerden daha hızlı sarsıyor. Çünkü KOBİ'lerin hata payı az, finansman gücü sınırlı. Ancak doğru hamlelerle bu kırılganlığı azaltmak mümkün. İşte küresel gerilimlerin arttığı bir dönemde KOBİ'lerin uygulayabileceği 7 kritik adım... Küresel krizlerde ilk kopan yer tedarik zinciri oluyor. Bir ülkeye ya da tek bir firmaya bağlı ham madde modeli artık riskli. Küçük işletmeler üretimde kullandıkları kritik ürünler için en az iki alternatif kaynak oluşturmalı. Aynı ürün için biraz daha pahalı olsa bile farklı bir ülkeden ikinci bir kanal açmak kriz anında üretimin tamamen durmasını engeller. 'Stok maliyettir' anlayışı uzun yıllar işletmelerin temel prensibiydi. Ancak kriz dönemlerinde bu yaklaşım üretimi kilitleyebilir. Kritik parçalar, hammaddeler veya ithal edilen ara ürünler için minimum güvenlik stoğu oluşturmak artık bir lüks değil, sigorta niteliği taşıyor. Birçok KOBİ ihracatta tek bir ülkeye yoğunlaşıyor. Ancak savaşlar, ambargolar veya siyasi krizler bu pazarları bir anda kapatabiliyor. Bu nedenle küçük işletmeler satışlarının en az yüzde 20'sini alternatif pazarlara yönlendirmeye çalışmalı. Balkanlar, Afrika ve Orta Asya son dönemde Türk KOBİ'leri için yeni kapılar açıyor. NAKİT AKIŞINI GÜNLÜK TAKİP EDİN ENERJİYE BAĞIMLILIĞI AZALTIN DİJİTAL SATIŞ KANALLARINI AÇIN KRİZ SENARYOSU YAZIN