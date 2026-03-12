Trend Galeri Trend Ekonomi Savaşın kazananı Rusya mı olacak? Petrol piyasaları karıştı: Tarihte ilk kez brent petrolü geride bıraktı

Savaşın kazananı Rusya mı olacak? Petrol piyasaları karıştı: Tarihte ilk kez brent petrolü geride bıraktı

Orta Doğu'da şiddetini artırarak devam eden savaş 13. gününde. Yaşanan insani kayıplarla beraber İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması savaşın ekonomik yükünü de artırdı. Petrol piyasalarında arz şoku yaşanırken Rusya, bu savaştan karlı çıkacak gibi görünüyor. Artan maliyetler ve Körfez petrolünün Hürmüz'e sıkışması ithalatçı ülkelerin gözlerini Moskova'ya çevirdi. Ural ham petrolü tarihte ilk kez brent petrol fiyatının üzerinde işlem gördü.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 12:10
Savaşın kazananı Rusya mı olacak? Petrol piyasaları karıştı: Tarihte ilk kez brent petrolü geride bıraktı

İsrail ve ABD'nin İran'a savaş açmasının üzerinden neredeyse 13 gün geçti. Sivil kayıpların artması tüm dünyayı endişeye sürüklerken ticari kayıplar da ülke ekonomilerini endişelendiriyor. Petrol piyasalarında yaşanan arz şoku sonrası gözler Rusya petrollerine çevrildi.

Savaşın kazananı Rusya mı olacak? Petrol piyasaları karıştı: Tarihte ilk kez brent petrolü geride bıraktı

Petrol fiyatları çarşamba günü yeniden yükseliş trendine girerek 10 Mart tarihinde 87 doları gören petrol 12 Mart'ta yeniden 95 dolar seviyelerine yükseldi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 32 üye ülkesi, yükselen petrol fiyatlarının daha fazla ticari endişeye neden olmasını önlemek için 400 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına onay verdi.

Savaşın kazananı Rusya mı olacak? Petrol piyasaları karıştı: Tarihte ilk kez brent petrolü geride bıraktı

ALTERNATİF KAYNAKLAR ARANIYOR

Londra merkezli Standard Chartered'ın bir raporunda Orta Doğu'daki savaştan Rusya'nın karlı çıkabileceğini ifade etti. Alternatif kaynaklar arayan bazı alıcı ülkelerin gözü Rus petrolüne çevrildi. ABD Başşkanı Donald Trump, Hindistan Devlet Başkanı Narenda Modi ile geçtğimiz aylarda yaptığı görüşmesinde ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktararak "(Modi) Rusya'dan petrol alımını durdurmayı ve ABD ile muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti." ifadesini kullandı.

Savaşın kazananı Rusya mı olacak? Petrol piyasaları karıştı: Tarihte ilk kez brent petrolü geride bıraktı

Ancak küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, küresel petrol arzını sürdürmek amacıyla Hint rafinerilerinin Rus petrolü alımına izin veren 30 günlük geçici bir muafiyet yayımladıklarını bildirdi.

Savaşın kazananı Rusya mı olacak? Petrol piyasaları karıştı: Tarihte ilk kez brent petrolü geride bıraktı

URAL PETROL BRENT PETROLÜ GERİDE BIRAKTI

Bu gelişmelerle Rusya'nın Hindistan'a petrol ihracat hacmini yakın vadede 1 milyon varil/gün'den 2 milyon varil/gün'e yani iki katına çıkarabileceği ifade edildi. Rus ham petrolü yüzde 10,7 değer kazanarak varil başına 100,67 dolara yükseldi. Yaşanan arz şoku ile 9 Mart 2026'da Ural petrolü tarihinde ilk kez Brent uluslararası gösterge fiyatının üzerinde işlem gördü. Aynı tarihte brent petrol 99 dolar seviyelerinde görülürken Ural petrolü 100 dolar bandının üzerine çıktı. Bir yıldan uzun süre 50 dolar bandında hareket eden Ural petrolü 81 dolarda hareket ediyor.

Savaşın kazananı Rusya mı olacak? Petrol piyasaları karıştı: Tarihte ilk kez brent petrolü geride bıraktı

Standard Chartered, raporuna göre, en çok kaybedenler Orta Doğu'daki üreticiler oldu. Suudi Arabistan günlük 2,0-2,5 milyon varil, Irak 2,9 milyon varil, BAE 0,5-0,8 milyon varil, Katar 0,5 milyon varil ve Kuveyt 0,5 milyon varil üretim kesintisi yaşadı.