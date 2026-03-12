Savaşın kazananı Rusya mı olacak? Petrol piyasaları karıştı: Tarihte ilk kez brent petrolü geride bıraktı

ALTERNATİF KAYNAKLAR ARANIYOR

Londra merkezli Standard Chartered'ın bir raporunda Orta Doğu'daki savaştan Rusya'nın karlı çıkabileceğini ifade etti. Alternatif kaynaklar arayan bazı alıcı ülkelerin gözü Rus petrolüne çevrildi. ABD Başşkanı Donald Trump, Hindistan Devlet Başkanı Narenda Modi ile geçtğimiz aylarda yaptığı görüşmesinde ikili ticaret, gümrük vergileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını aktararak "(Modi) Rusya'dan petrol alımını durdurmayı ve ABD ile muhtemelen Venezuela'dan çok daha fazla petrol almayı kabul etti." ifadesini kullandı.