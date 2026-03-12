Trend
Savaşın kazananı Rusya mı olacak? Petrol piyasaları karıştı: Tarihte ilk kez brent petrolü geride bıraktı
Orta Doğu'da şiddetini artırarak devam eden savaş 13. gününde. Yaşanan insani kayıplarla beraber İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması savaşın ekonomik yükünü de artırdı. Petrol piyasalarında arz şoku yaşanırken Rusya, bu savaştan karlı çıkacak gibi görünüyor. Artan maliyetler ve Körfez petrolünün Hürmüz'e sıkışması ithalatçı ülkelerin gözlerini Moskova'ya çevirdi. Ural ham petrolü tarihte ilk kez brent petrol fiyatının üzerinde işlem gördü.
Giriş Tarihi: 12.03.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 12:10