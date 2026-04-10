Trend Galeri Trend Ekonomi Sedan otomobiller piyasadan çekiliyor: C segmentte SUV dönemi güçleniyor!

Sedan otomobiller piyasadan çekiliyor: C segmentte SUV dönemi güçleniyor!

Türkiye otomobil pazarında C segment sedan modeller azalırken, üretimi sona erecek Fiat Egea ve Renault Megane gibi ikonik araçlarla birlikte bu segmentin daralması hızlanıyor. SUV'lar açık ara liderliğe yükselirken, ekonomik koşullar ve yüksek faiz oranları araç talebini baskılıyor. Bu değişim, ikinci el piyasasında fiyat düşüşlerini artırırken otomotiv sektöründe yeni bir dönüşüm sürecini beraberinde getiriyor. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.04.2026 11:41
Türkiye otomobil pazarında uygun fiyatlı C segment sedan modeller giderek azalıyor.

Üretimi sona erecek modellerle birlikte erişilebilir sedan seçeneklerinin önemli ölçüde düşmesi bekleniyor.

FİAT EGEA VE RENAULT MEGANE ÜRETİMDEN KALKIYOR

Fiat Egea Sedan'ın üretiminin Haziran 2026'da sona erecek olması ve Renault Megane'ın 2027 itibarıyla üretiminin duracak olması, sedan segmentindeki daralmanın en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor.

SUV MODELLER PAZARIN LİDERİ OLDU

Tüketicilerin SUV modellere yönelmesi hız kazanırken, satışlarda SUV gövde tipi açık ara öne çıkıyor. Son verilere göre SUV'lar yüzde 62,8 pay ve 132 bin 380 adet satışla ilk sırada yer alıyor.

Sedanlar yüzde 20,5 payla ikinci, hatchback modeller ise yüzde 16,4 payla üçüncü sırada bulunuyor.

EKONOMİK KOŞULLAR OTOMOBİL TALEBİNİ ETKİLİYOR

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, jeopolitik gelişmeler ve yüksek mevduat faizleri araç alım kararlarını erteliyor. Bu durum hem sıfır hem de ikinci el otomobil piyasasında satışların yavaşlamasına neden oluyor.

İKİNCİ EL PİYASASINDA FİYAT DÜŞÜŞÜ DİKKAT ÇEKİYOR

Galerilerde fiyat indirimleri artarken, ikinci el araçlarda düşüş oranlarının yüzde 15'e kadar ulaştığı ifade ediliyor. Bayiler ise stokları eritmek için kampanyalara ağırlık veriyor.

SEDAN OTOMOBİL FİYATLARINDA GENİŞ ARALIK

Sedan modellerde fiyatlar markaya ve segmente göre büyük farklılık gösteriyor. Fiat Egea Sedan 1,4 milyon TL seviyesinden başlarken, Renault Megane 2,6 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Premium segmentte ise BMW, Mercedes ve Audi modellerinde fiyatlar 10 milyon TL seviyelerine ulaşıyor.

ELEKTRİKLİ VE YENİ NESİL MODELLER ALTERNATİF OLUYOR

BYD Seal ve Togg T10F gibi elektrikli modeller, sedan segmentine alternatif seçenekler olarak öne çıkarken pazarın dönüşümünü hızlandırıyor.

Tüketici tercihleri, küresel ekonomik gelişmeler, enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve özellikle petrol fiyatlarındaki oynaklığa bağlı olarak sürekli değişim gösteriyor. Türkiye'de geleneksel dizel ve benzinli araçların pazar payı giderek gerilerken, çevreci, düşük maliyetli kullanım avantajı sunan elektrikli araçlara olan ilgi her geçen gün daha da artıyor. Bu dönüşüm, otomotiv sektöründe elektrikli mobiliteye yönelik geçiş sürecini hızlandırıyor. İşte tüketicilerin yeni tercihleri...

İran savaşının ardından artan jeopolitik gerilim ve Hürmüz Boğazı kaynaklı arz endişeleri, petrol fiyatlarını yukarı çekti. Bu durum, dünya genelinde tüketicilerin elektrikli araçlara yönelmesini hızlandırdı ve otomotiv pazarında dengeleri değiştirdi.

ABD'DE ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARINDA TOPARLANMA

ABD'de yılın başında yavaşlayan elektrikli araç piyasası yeniden ivme kazandı. 2026'nın ilk çeyreğinde ikinci el elektrikli araç satışları yıllık bazda yüzde 12, çeyreklik bazda ise yüzde 17 arttı.

Uzmanlar, benzin fiyatlarının galon başına 4 doların üzerine çıkmasının bu değişimde etkili olduğunu belirtiyor.

AVRUPA'DA TALEP REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Avrupa genelinde elektrikli araç satışları güçlü bir yükseliş gösterdi. Birleşik Krallık'ta mart ayında satışlar 86 bin 120 adetle rekor kırarken, kiralama talepleri yüzde 36 arttı.

Fransa'da elektrikli araçların satış payı hızla yükselirken, Almanya'da elektrikli araç aramalarının üç katına çıkması dikkat çekti.

ASYA'DA ENERJİ KRİZİ ETKİSİ DAHA SERT HİSSEDİLDİ

Asya ülkeleri, Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol akışındaki risklerden en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Güney Kore'de elektrikli araç kayıtları iki katına çıkarken, Malezya ve Pakistan'ta da talep artışı ve stok sıkıntıları yaşandı. Nepal ise yüksek elektrikli araç kullanım oranı sayesinde krizden daha sınırlı etkilendi.

OKYANUSYA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YOĞUN İLGİ

Okyanusya bölgesinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Yeni Zelanda'da elektrikli araç kayıtları haftalık bazda neredeyse iki katına çıkarken, Avustralya'da artan yakıt fiyatları tüketici tercihlerini elektrikli modellere yönlendirdi.

KÜRESEL ENERJİ KRİZİ OTOMOTİV DENGESİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Uzmanlara göre petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi halinde elektrikli araçlara yönelim daha da hızlanabilir.

Bu durumun, içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçişi kalıcı hale getirme potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.