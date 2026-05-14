SGK açıkladı! 4,4 milyon hak sahibine dul ve yetim aylığı ödemesi yapıldı

SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan ilk çeyrekte toplam 4 milyon 408 bin 919 hak sahibine toplam 208 milyar 818 milyon 288 bin 150 TL ödeme gerçekleştirildi. Kurumun paylaşımında, dul ve yetim aylığı kapsamında yapılan ödemelerin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığı belirtildi. 2026 yılı ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart) dul ve yetim aylığı alan 4 milyon 408 bin 919 hak sahibine ödeme gerçekleştirdik.#SGK20Yaşında#SosyalGüvenlikHaftası pic.twitter.com/OZJN6IEfPT — SGK (@sgksosyalmedya) May 14, 2026