SGK ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat! 72 ay taksit ve faiz indirimi için o şart zorunlu oldu

Teminatsız yapılandırma limiti ne kadar?

10 milyon TL. Toplam borcun 10 milyon TL'yi aşması durumunda ise yalnızca bu tutarı aşan kısmın yarısı kadar teminat talep edilecek. Örneğin; 16 milyon TL borcunuz varsa, 10 milyon TL'si muaf tutulacak. Kalan 6 milyon TL'nin ise sadece yarısı, yani 3 milyon TL değerinde bir teminat mektubu veya gayrimenkul ipoteği sunulacak.