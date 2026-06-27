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SGK ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat! 72 ay taksit ve faiz indirimi için o şart zorunlu oldu
SGK ve Bağ-Kur prim borcu olanlar dikkat! 72 ay taksit ve faiz indirimi için o şart zorunlu oldu
Milyonları ilgilendiren SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin detaylar netleşti. Borç yapılandırıp ilk taksiti yatıran şirketteki haciz, icra işlemleri durdurulacak. % 5'lik SGK işveren prim desteği yeniden başlayacak. İşte başvuru detayları ve teminat muafiyetleri...
Giriş Tarihi: 27.06.2026 08:33
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 08:41