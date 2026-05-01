SGK'lı anneye 123 bin, memur anneye 247 bin TL! Doğum izni resmen 24 haftaya çıktı

SGK'lı anneye 123 bin, memur anneye 247 bin TL! Doğum izni resmen 24 haftaya çıktı

AK Parti ailenin korunması için önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdi. Çalışan anne ve babalara ücretli izin iki katına yükseldi. Meclis'te onaylanan karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle doğum izni anneler için 24 haftaya, babalar için 10 güne çıkarıldı.Bakan Göktaş "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonunun güçlü bir yansıması" olarak değerlendirirken, Vedat Işıkhan ise aile yapısını korumaya yönelik önemli bir adım atıldığını vurguladı. Öte yandan doğum izninin artmasıyla birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek rapor parası da artacak. SGK'lı ve memur anneler ne kadar rapor parası alacak? İşte yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 01.05.2026 09:14
Kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneler için doğum izni, doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere 24 haftaya çıkarıldı. Babalara izin ise 10 güne yükseldi. Koruyucu aile olan memur ve işçilere ayrıca 10 gün izin hakkı tanındı. Meclis'te kabul edilen yasa resmen yürürlüğe girdi.

AİLE VİZYONUMUZUN YANSIMASI

Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal Hizmetler Kanunu, ailelerimizi, annelerimizi, çocuklarımızı ve büyüklerimizi yakından ilgilendiren önemli düzenlemeleri kapsıyor. Bu kıymetli adım, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Ailelerimizi güçlendiren, annelerimizi destekleyen, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu sürece destek veren AK Parti Grubumuz ve Cumhur İttifakımız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

KADINLARIN İŞ-AİLE UYUMU DAHA DA KOLAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kanunla kadın çalışanlar için önemli bir uygulamayı 1 Mayıs'ta tamamlamış olduklarını belirten Bakan Işıkhan ise şunları kaydetti:

"Çalışan kadınlar için doğum izni sürelerinde artış yaptık. Böylelikle kadınların iş-aile uyumunu daha da kolaylaştırdık. Geleceğimizin teminatı aile yapısını korumaya, iş-aile ikileminin önüne geçmeye yönelik kolaylaştırıcı bir tedbiri daha hayata geçirdik. Çalışma hayatını ve aile yaşamını destekleyecek düzenleme için başta Cumhur İttifakı milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle gayretleri ve alın teriyle kalkınma hamlemize destek veren kadın çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum."

Peki yeni yasa ile çalışan anneler için neleri değiştirecek? Annelerin doğum izni ödemesi ne kadara çıkacak? İşte ayrıntılar...

ÇALIŞAN ANNE İÇİN DOĞUM İZNİ NE KADAR OLDU?

İşçi ve memur kadın çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilecek. Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu doktor raporuyla belgeleyen kadın çalışanlar isteği halinde doğumdan önceki 2 haftaya işyerinde çalışabilecek. Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olanlara 10 gün izin verilecek.

İZİN SÜRESİNİ TAMAMLAMAYANLARA EK SÜRE VERİLECEK Mİ?

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek. Böylece bu anneler içinde süre 4 aydan 60 aya çıkmış olacak.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?

Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

KORUYUCU AİLELER NE KADAR İZİN YAPACAK?

Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIYOR?

SGK'ya bağlı çalışan anneler için doğum izni ödemesi, analık geçici iş göremezlik ödeneği kapsamında yapılıyor. Rapor parası olarak da bilinen ödeme son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. En düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Son bir yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin iki katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor.

SGK'LI VE MEMUR ANNE NE KADAR DOĞUM İZNİ ÜCRETİ ALACAK?

Doğum izninin 24 haftaya çıkmasıyla birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek rapor parası da artacak. SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek.

Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek.

Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.

BABALAR İZİN SÜRESİNCE NE KADAR ALACAK?

Babalar için 10 günlük izin süresince herhangi bir maaş kesintisi yapılmıyor. Bu süre zarfında çalışan baba, herhangi bir kesinti yaşamadan maaşını aynen almaya devam edecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
