SGK'lı anneye 123 bin, memur anneye 247 bin TL! Doğum izni resmen 24 haftaya çıktı

SGK'lı anneye 123 bin, memur anneye 247 bin TL! Doğum izni resmen 24 haftaya çıktı

AK Parti ailenin korunması için önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdi. Çalışan anne ve babalara ücretli izin iki katına yükseldi. Meclis'te onaylanan karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle doğum izni anneler için 24 haftaya, babalar için 10 güne çıkarıldı.Bakan Göktaş "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonunun güçlü bir yansıması" olarak değerlendirirken, Vedat Işıkhan ise aile yapısını korumaya yönelik önemli bir adım atıldığını vurguladı. Öte yandan doğum izninin artmasıyla birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek rapor parası da artacak. SGK'lı ve memur anneler ne kadar rapor parası alacak? İşte yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 01.05.2026 09:14