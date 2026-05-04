Trend Galeri Trend Ekonomi Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye'de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye'de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

Pandemi döneminde yaşanan çip krizinin ardından otomotiv sektörü alüminyum kriziyle karşı karşıya. ABD'li otomotiv devi Ford, krizden en büyük darbeyi almış durumda. Ford'un Türkiye'de de sattığı F-150 modeli için sadece 42 günlük stoku kaldığı öğrenildi. Sektör şimdi, alüminyumdan çeliğe dönmeyi tartışıyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 16:30
Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye’de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

Pandemi döneminde Çin merkezli tedarik zinciri kırılmaları ve çip kriziyle sarsılan otomotiv sektörü, bu kez yeni bir darboğazla karşı karşıya. İran savaşı olmak üzere jeopolitik gelişmeler, ABD'nin uyguladığı yüksek tarifeler ve üretim kesintileri nedeniyle küresel ölçekte başlayan alüminyum krizi, üretimi yavaşlatmaya başladı.

Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye’de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

EN BÜYÜK DARBE FORD'A

Alüminyum krizinden en fazla etkilenen şirketlerin başında ABD'li otomotiv devi Ford geliyor. Kriz nedeniyle Ford'un Amerika'da en çok sattığı model olan ve Türkiye'de de Ekim 2024'te pazara çıkan F-150 için stoklar daralmaya başladı.
ABD'de Ford bayiliği yapan Sam Pack, stokların hızla eridiğini belirterek, "Normalde 60 gün olan F-150 stokumuz 42 güne düştü. Daha fazla araca ihtiyacımız var" dedi.
Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye’de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

ÜRETİMİN KESİLMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Wall Street Journal'ın haberine göre şirket yetkilileri, artan maliyetler nedeniyle bu yılki emtia gider beklentilerini 1 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkardıklarını açıkladı.

Ford Operasyon Direktörü Kumar Galhotra, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.

"Herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda devreye alacağımız alternatif tedarik planlarımız var. Üretim programlarımızın kesintiye uğramaması için ek alüminyum kaynakları oluşturduk."

Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye’de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

ÇELİĞE GERİ DÖNÜŞ TARTIŞLIYOR

Sektörde bazı üreticiler alüminyum yerine çeliğe dönüş ihtimalini gündeme getirirken, uzmanlar bunun kısa vadede pek mümkün olmadığını belirtiyor. Çünkü mevcut araçların üretim altyapısı tamamen alüminyum üzerine kurulu.

Uzmanlara göre, yeniden çeliğe geçiş hem yüksek maliyetli hem de uzun zaman alacak bir süreç.

Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye’de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

YAZ AYLARI KRİTİK OLACAK

Tüm bu gelişmeler ışığında, Ford bayileri için önümüzdeki yaz sezonu kritik bir döneme işaret ediyor. Talebin yüksek olduğu bu dönemde stokların sınırlı kalması, satışları doğrudan etkileyebilir.

Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye’de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI NASIL ETKİLENECEK?

Uzmanlara göre kriz yalnızca üretimi değil, nihai satış fiyatlarını da doğrudan etkileyecek. Artan maliyetler ve azalan araç arzı birleştiğinde, sıfır otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı kaçınılmaz hale geliyor.

Özellikle alüminyum kullanımının yoğun olduğu SUV ve elektrikli araç segmentlerinde fiyat artışlarının daha belirgin olması bekleniyor. Buna karşılık daha küçük ve çelik ağırlıklı modellerde artışın sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri, özellikle SUV ve elektrikli araçlarda fiyat artışlarının hızlanabileceğini, buna karşılık tüketicinin daha uygun fiyatlı B ve C segment modellere yöneliminin artabileceğini belirtiyor.

Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye’de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI

Ford F-150, Ekim 2024 itibarıyla Türkiye'de resmi olarak satışa sunuldu. F-150 STX versiyonu ise 9 Şubat 2026'da vitrinde yerini aldı. 2.7 litrelik EcoBoost V6 motoruyla yaklaşık 330 beygir güç ve 542 Nm tork üreten model, 10 ileri otomatik şanzıman ve 4x4 çekiş sistemi ile dikkat çekiyor.

Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye’de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

Yüksek çekme kapasitesi, geniş iç hacmi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve SYNC 4 multimedya altyapısıyla hem ticari hem de bireysel kullanım için konfor ve performansı bir arada sunan F-150, Türkiye'de daha çok üst segment ve niş bir pickup alternatifi olarak konumlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#OTOMOBİL #ALÜMİNYUM