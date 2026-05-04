Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye'de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı
Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye'de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı
Pandemi döneminde yaşanan çip krizinin ardından otomotiv sektörü alüminyum kriziyle karşı karşıya. ABD'li otomotiv devi Ford, krizden en büyük darbeyi almış durumda. Ford'un Türkiye'de de sattığı F-150 modeli için sadece 42 günlük stoku kaldığı öğrenildi. Sektör şimdi, alüminyumdan çeliğe dönmeyi tartışıyor.
Giriş Tarihi: 04.05.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 16:30