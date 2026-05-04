Sıfır otomobil fiyatlarını tetikleyecek yeni kriz! Türkiye’de de satılıyor, sadece 42 günlük stok kaldı

EN BÜYÜK DARBE FORD'A

Alüminyum krizinden en fazla etkilenen şirketlerin başında ABD'li otomotiv devi Ford geliyor. Kriz nedeniyle Ford'un Amerika'da en çok sattığı model olan ve Türkiye'de de Ekim 2024'te pazara çıkan F-150 için stoklar daralmaya başladı.

ABD'de Ford bayiliği yapan Sam Pack, stokların hızla eridiğini belirterek, "Normalde 60 gün olan F-150 stokumuz 42 güne düştü. Daha fazla araca ihtiyacımız var" dedi.