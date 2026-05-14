Sıfır ve 2. el konut satışları patladı! En ucuz konut kredisi hangi bankada? İşte en dip faiz oranları

İlk kez ev sahibi olmayı ve gayrimenkul geliri elde etmek isteyen milyonlarca kişi konut kredilerinde son durumu araştırmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ilk el ve ikinci el konut satış sayısı Nisan ayında patladı. Özellikle kredili satışlar güçlü şekilde yükseldi. Peki en düşük konut kredisi hangi bankada? İşte banka banka faiz oranları...

Giriş Tarihi: 14.05.2026 11:40 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 11:55
Milyonlarca kişi ev hayalini hayata geçirmeyi planlıyor. Özellikle ilk evini alacaklar veya gayrimenkul geliri elde etmek isteyenler birikimlerini de katarak ev almayı istiyor. Bunun için de konut kredilerinde uygun faiz oranları sıklıkla araştırılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni, konut satışlarındaki son tabloyu ortaya koydu. TÜİK'e göre Türkiye genelinde ilk el konut satışında patlama yaşandı.

İlk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 40 bin 306'ya ulaşırken, ikinci el satışlar yüzde 0,3 gerileyerek 86 bin 502 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 31,8, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 68,2 oldu. İpotekli konut satışları Nisan ayında yıllık bazda yüzde 40,5 artış göstererek 25 bin 771'e yükseldi.

KONUT KREDİLERİNDE SON DURUM NE?

Merkez Bankası'nın Nisan ayında politika faizinde pas kararı vermesinin ardından konut kredilerinde yatay seyir sürüyor. Konut kredilerinde şu anda en düşük faiz yüzde 2,49'luk faiz oranı ile kamu bankası tarafından sunuluyor. Özel bankalar ve katılım bankalarında ise yüzde 2,60 civarı faiz uygulanıyor. Bazı bankalarda ise faiz oranları 3,90'a kadar çıkıyor.

İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:

1- Anadolubank

• Faiz Oranı: %3,90

• Aylık Taksit: 39.399,60 TL

• Toplam Ödeme: 4.752.522,00 TL

2- ICBC Bank Turkey

• Faiz Oranı: %3,83

• Aylık Taksit: 38.725,85 TL

• Toplam Ödeme: 4.666.786,00 TL

3- Şekerbank

• Faiz Oranı: %3,58

• Aylık Taksit: 36.333,58 TL

• Toplam Ödeme: 4.379.629,60 TL

4- DenizBank

• Faiz Oranı: %3,31

• Aylık Taksit: 33.778,51 TL

• Toplam Ödeme: 4.078.521,20 TL

5- Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %3,19

• Aylık Taksit: 32.654,09 TL

• Toplam Ödeme: 3.943.590,80 TL

6- ING

• Faiz Oranı: %2,99

• Aylık Taksit: 30.797,66 TL

• Toplam Ödeme: 3.737.319,20 TL

7- Kuveyt Türk (Konut Finansmanı)

• Kâr Payı Oranı: %2,99

• Aylık Taksit: 30.797,66 TL

• Toplam Ödeme: 3.720.219,20 TL

8- Akbank (İlk Konut Kredisi)

• Faiz Oranı: %2,99

• Aylık Taksit: 30.797,66 TL

• Toplam Ödeme: 3.718.403,20 TL

9- Alternatif Bank

• Faiz Oranı: %2,89

• Aylık Taksit: 29.878,54 TL

• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL

10- Garanti BBVA (İlk Evim)

• Faiz Oranı: %2,85

• Aylık Taksit: 29.512,73 TL

• Toplam Ödeme: 3.583.277,60 TL

11- TEB - Türk Ekonomi Bankası

• Faiz Oranı: %2,85

• Aylık Taksit: 29.512,73 TL

• Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL

12- Albaraka Türk (Konut Finansmanı)

• Kâr Payı Oranı: %2,80

• Aylık Taksit: 29.057,01 TL

• Toplam Ödeme: 3.519.543,31 TL

13- QNB

• Faiz Oranı: %2,74

• Aylık Taksit: 28.512,47 TL

• Toplam Ödeme: 3.446.746,40 TL

14- Albaraka

• Kâr Payı Oranı: %2,72

• Aylık Taksit: 28.331,54 TL

• Toplam Ödeme: 3.424.679,30 TL

15- Halkbank (Hesaplı Evim)

• Faiz Oranı: %2,69

• Aylık Taksit: 28.060,70 TL

• Toplam Ödeme: 3.404.086,00 TL

16- Vakıf Katılım Bankası

• Kâr Payı Oranı: %2,63

• Aylık Taksit: 27.521,09 TL

• Toplam Ödeme: 3.324.530,80 TL

17- Ziraat Katılım Bankası

• Kâr Payı Oranı: %2,59

• Aylık Taksit: 27.162,91 TL

• Toplam Ödeme: 3.272.749,20 TL

18 - Ziraat Bankası

• Faiz Oranı: %2,49

• Aylık Taksit: :26.273,20 TL

• Toplam Ödeme: 3.152.784 TL

Not: Ziraat Bankası 1 milyon TL'nin üzerindeki finansmanlarda 2.59'dan 3,19'a kadar oranlar uygulayabiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
