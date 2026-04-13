Şirin Sarı altın piyasasını değerlendirdi: "Altın fiyatlarında yeni tarihi rekorlar görebiliriz"

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmanın arkasında ne var?Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Küresel gelişmelerin etkisi nereye kadar sürecek? Yatırımcıların beklentisi ile gerçekler arasında nasıl bir fark oluştu? Önümüzdeki süreçte altını neler bekliyor?

Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:33
Küresel gelişmelerin gölgesinde altın piyasasında belirsizlik sürüyor. Son günlerde yaşanan gelişmeler fiyatlarda ani hareketlere neden olurken, yatırımcı ile piyasa gerçekleri arasında dikkat çeken bir ayrışma yaşanıyor. Uzmanlara göre kısa vadede dalgalı seyir devam edebilir. Ancak uzun vadede beklentiler farklı bir tabloya işaret ediyor. Özellikle kritik bölgelerden gelecek haber akışı fiyatlamalarda belirleyici olacak.

PİYASALAR HAFTAYA BELİRSİZLİKLE BAŞLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın talebinin bugün hem alıcı hem satıcı tarafında sakin seyrettiğini belirtti. İç piyasada belirsizlik algısının hakim olduğunu ifade eden Sarı, haftanın kapanışında ateşkes gelişmeleriyle oluşan tablonun hafta sonunda tamamen değiştiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın ABD tarafından abluka altına alındığını vurgulayan Sarı, bu durumun yeniden bir savaş süreci olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında düşüş görüldüğünü, gece açılışında yüzde 2'ye varan gerilemeler yaşandığını aktardı.

PETROLÜN YÜKSELİŞİ ALTINI BASKILIYOR

Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarının 100 doların altına indiğini hatırlatan Sarı, yeni haftada ise açılışta 106 dolar seviyelerinin görüldüğünü söyledi.

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalmasının altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Sarı, piyasaların gözünü Hürmüz Boğazı'ndan gelecek gelişmelere çevirdiğini ifade etti.

KARA HAREKATI SENARYOSU FİYATLANMADI

Altın tarafında kara harekatı ihtimalinin henüz fiyatlanmadığını söyleyen Sarı, ABD'nin böyle bir adım atması durumunda kısa vadede altın fiyatlarında yükseliş görülebileceğini belirtti.

Bu senaryoda petrol fiyatlarında ise bir miktar geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti

UZUN VADEDE FARKLI RİSKLER GÜNDEMDE

Uzun vadede belirsizliğin altın fiyatlarını aşağı yönlü etkileyebileceğini dile getiren Sarı, özellikle Körfez ülkelerinde petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte merkez bankalarının altın satışı yapabileceğine dikkat çekti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasında da beklentilerin tersine bir tablo oluştuğunu belirten Sarı, daha önce konuşulan faiz indirimi senaryosunun yerini faiz artırımı ihtimaline bıraktığını söyledi.

Üç ay önceki piyasa beklentilerinin tamamen değiştiğini vurgulayarak Hürmüz Boğazı'ndaki sürecin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

YATIRIMCI İLE GERÇEKLER ARASINDA FARK VAR

Yatırımcı perspektifinden bakıldığında altın fiyatlarında yükseliş beklentisinin öne çıktığını belirten Sarı, aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki sürecin kısa süreceği ve ateşkesin hızlı gelebileceği yönünde bir fiyatlama olduğunu söyledi.

Ancak devletler açısından değerlendirildiğinde sahadaki olumsuz sürecin devam ettiğini ifade etti.

YIL SONU İÇİN REKOR BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarında önümüzdeki bir yıl içinde yeni tarihi zirvelerin görülebileceğini belirterek yatırım bankalarının raporlarında yıl sonu için 5200-5400 dolar bandında beklentilerin yoğunlaştığını aktardı.

Buna karşın kısa vadede öngörü yapmanın oldukça zor olduğunu vurgulayan Sarı, piyasalarda bir gün sonrasının hatta bir saat sonrasının bile tahmin edilemediğini söyledi.

"TÜM YATIRIMI ALTINDA TUTMAK ARTIK RİSKLİ"

Yatırımcılara portföy çeşitlendirme uyarısında bulunan Sarı, tüm yatırımın altına yönlendirilmesinin riskli olacağını ifade etti.

Bunun yerine mevduat, altın ve gümüş gibi farklı araçlarla dengeli bir portföy oluşturulmasının daha sağlıklı olacağını belirtti.

Son dakika | Gram altın fiyatlarında Hürmüz Boğazı etkisi! Altın fiyatlarında seyir ne yönde olacak? | Video