Şirin Sarı altın piyasasını değerlendirdi: "Altın fiyatlarında yeni tarihi rekorlar görebiliriz"

PİYASALAR HAFTAYA BELİRSİZLİKLE BAŞLADI

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın talebinin bugün hem alıcı hem satıcı tarafında sakin seyrettiğini belirtti. İç piyasada belirsizlik algısının hakim olduğunu ifade eden Sarı, haftanın kapanışında ateşkes gelişmeleriyle oluşan tablonun hafta sonunda tamamen değiştiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın ABD tarafından abluka altına alındığını vurgulayan Sarı, bu durumun yeniden bir savaş süreci olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi. Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında düşüş görüldüğünü, gece açılışında yüzde 2'ye varan gerilemeler yaşandığını aktardı.