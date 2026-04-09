Trend Galeri Trend Ekonomi Şirin Sarı'dan kritik açıklamalar: "Ateşkes sonrası altın, yeterli talebi görmediği için düştü"

Ateşkes sonrası altında sınırlı yükseliş yaşandı ve altın beklenen talebi görmedi. Yatırımcı altına devam etmeli mi? Savaşın tekrar devam etmesi ihtimali fiyatları nasıl etkiler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber canlı yayında altınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 12:45
Orta Doğu'da ilan edilen ateşkesin ardından piyasalarda ilk etapta oluşan tablo kısa sürede yön değiştirdi. Yatırımcıların gözü altın fiyatlarına çevrilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde sürecin perde arkasını anlattı. Ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretleri, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının hamleleri altın piyasasında belirleyici olmaya devam ederken Sarı'nın açıklamaları yatırımcılar için önemli sinyaller verdi.

"İLK TEPKİ GÜZELDİ AMA..."
Şirin Sarı, ateşkes sonrası piyasalarda ilk tepkinin güçlü olduğunu belirterek, "Ateşkes sonrası piyasaların ilk tepkisi önemliydi. Altın yüzde 2 buçuk 3 civarında yükseliş yaşanırken, petrolde yüzde 17'lik düşüş gördük. İlk tepki oldukça olumluydu" ifadelerini kullandı.

GELİŞMELER İYİMSERLİĞİ BOZDU

Sarı, sürecin kısa sürede değiştiğini vurgulayarak, "İsrail'in anlaşmayı sabote etmesi ve İran'ın ara ara karşılık vermesiyle tablo değişti. Başta Lübnan da ateşkes anlaşmasına dahilken sonrasında dahil olmadığı açıklandı. Bunlar da piyasa yönlerinin değişmesinde etkili oldu" dedi.

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARI GÜVEN VERMİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına da değinen Sarı, "Trump dün geceden beri yaptığı açıklamalarda İran'a karşı askeri personelin hala hazır olduğunu söylüyor. Trump'ın geçmişte verdiği sözlerle bugünkü tablo örtüşmüyor. 2024 yılında da Ukrayna savaşının biteceğini, faizin ve doların düşeceğini, Dünya barışı olacağını söylemişti ama bugün yeni savaşların, yeni cephelerin açıldığını görüyoruz. Bu yüzden yatırımcının karşısında güvenilir bir Amerika Başkanı yok" şeklinde konuştu.

Şirin Sarı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Yatırımcı da bunları gördükçe tedirgin oluyor evet portföylerine altın eklemişti, uzun süre altında yükselişler de görmüştük. Yılın başından bu yana Merkez bankalarında alımın devam ettiğini de söyleyebiliriz ama Amerika dışındaki Merkez bankalarında. Yani dolar dışındaki varlıkları altına aktaran bir merkez bankası politikası görüyoruz. Çin, Kazakistan ve Polonya rezervlerini artırdı. Bu da dolar dışı varlıklara yönelimin göstergesi"

YATIRIMCI SON DÜŞÜŞLE TEDİRGİN OLDU

Altın yatırımcısının psikolojisine de değinen Sarı, "Yatırımcı zaten altına yönelmişti ancak son düşüşler tedirginlik yarattı. Körfez'de savaşın devam edebileceği ve bölge ülkelerinin savaş ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla altınlarını satabileceği düşüncesi fiyatları baskılıyor" dedi.

YAZ ETKİSİ TALEBİ SINIRLADI

Sarı, mevsimsel etkilere de dikkat çekerek, "Yaz döneminin gelmesiyle birlikte ihtiyaçlar farklı alanlara kayıyor. Bu nedenle altın beklenen talebi görmedi, eğer beklenen talebi görseydi dün yükseldiği fiyattan (7000 TL) aşağı inmezdi" diye konuştu.

ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜRÜYOR

Altının mevcut durumunu özetleyen Şirin Sarı, "Gram altın 6800-6900 TL bandında ilerliyor. Ons altın tarafında da net bir yön yok, piyasa arayış içinde" ifadelerini kullandı.