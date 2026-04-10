SON DAKİKA! 20.000 TL alan emekliye yeni zam hesabı! En düşüğü ne kadar olacak? İşte masadaki net oran

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yeni yılda aldıkları maaş zammı ve ikramiyelerin ardından Temmuz ayında yapılacak artışa odaklandı. Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli maaşı için hesaplar yeniden yapıldı. Emekliler şimdiden 3 aylık zam oranını cebe koyarken masadaki rakamlar da netleşmeye başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 20.000 TL alan emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar...

Giriş Tarihi: 10.04.2026 06:53
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri 2026 Ocak zammının ardından Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışı merakla bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle kamudan ve özel sektörden emekli olanlar için maaş zammı hesaplamaları yeniden yapılmaya başlandı. Emekliler şimdiden 3 aylık enflasyon oranında zammı cebe koydu. Geriye sadece 3 aylık verilerin açıklanması kaldı.

Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar...

3 AYLIK CEPTEKİ ZAM ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak hesaplandı. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. 3 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10.04'e ulaştı. Mart ayı enflasyonun yüzde 1.94 olmasıyla emeklinin cebine yüzde 10.4'lük zam şimdiden girmiş durumda.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

Merkez Bankası'nın Mart 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin soru için ipuçları veriyor.

ŞİMDİDEN 22 BİN TL'Yİ AŞTI

Yüzde 10.04 oranında kesinleşen ilk üç aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı şimdiden 22 bin TL'yi aşıyor.

TCMB'DEN 5 AYLIK İPUCU

TCMB anketine göre ilk beş aylık enflasyon oranının yüzde 14.05'e ulaşması bekleniyor. Bu durumda emekli maaşı 23 bin TL'yi bulacak.

ZAM İÇİN SON SENARYO

Haziran ayı enflasyon oranının da eklenmesiyle zam miktarının yüzde 16'ya dayanması öngörülüyor. Bu durumda ise en düşük emekli aylığı 23 bin TL'yi aşacak.

25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ise Temmuz ayında kesinleşen ilk üç aydaki yüzde 10.04'lük zamma göre 27 bin 510 TL, ilk altı ay için öngörülen yüzde 16'lık zam oranına göre ise 29 bin TL alacak.

Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alacak. Memur emeklisi 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 olmuştu. İkinci altı aylık dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak.

TÜİK tarafından yüzde 1,94 olarak açıklanan Mart ayı TÜFE verilerine göre memur ve memur emeklileri için henüz bir enflasyon farkı oluşmadı.

Ancak, Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketine göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.05 olacak.

Bu durumda yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşacak. Bu fark ile toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zam ile toplam artış yüzde 10.2'ye ulaşacak.

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, memur emeklilerine de yüzde 3.6 fark ile yüzde 10.86 artış yapılacak.

Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 10.2'lik tahmine göre 30 bin 605 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.

İşte emekli Temmuz maaş zammı hesaplama tablosu: